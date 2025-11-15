Dogecoin-Kurs-Prognose: Analyst erwartet bald 1 USD, aber MAXI ist für Maximalisten

Nach Einschätzung von einigen Analysten könnte Dogecoin unmittelbar vor einem Ausbruch stehen. Allerdings bereitet sich auch die chancenreichste Alternative des Memecoin-Sektors, Maxi Doge, auf einen noch viel größeren Anstieg vor und hat mit dem Presale bisher schon mehr als 4 Mio. USD erreicht.

MAXI positioniert sich als der Memetoken der Maximalisten, welche sich diesen waghalsigen Sektor nicht ohne Grund ausgesucht haben. Denn sie haben es darauf abgesehen, mit einer möglichst frühen Positionierung in den chancenreichsten Memecoins die Renditen zu erzielen, von denen reguläre TradFi-Vermögensverwalter nur träumen können.

Nun will der Alpha-Shiba-Inu in die Fußstapfen der Legende Dogecoin treten, der hingegen schon astronomische Bewertungen erreicht hat und daher nur noch ein verhältnismäßig geringes Steigerungspotenzial offerieren kann. Diese hohe memetische Energie und die Aussicht auf exorbitante Anstiege hat schnell die Memecoin-Fans fasziniert und überzeugt.

Darüber hinaus verkörpert Maxi Doge noch wesentlich besser das Mindset der selbsternannten Degens und somit der Memecoin-Maximalisten. Denn während Dogecoin lediglich zum Spaß gestartet wurde, ist Maxi Doge mit seinem besonderen Pump-Plan von Beginn an auf den maximalen Masseaufbau abgerichtet worden.

Schon jetzt hat MAXI seine Viralität und seine memetische Energie unter Beweis gestellt. Denn es haben bereits bekannte Influencer wie Alessandro De Crypto ihn näher unter die Lupe genommen und ein Steigerungspotenzial von 100x in Aussicht gestellt.

Mit jeder neuen Vorverkaufsrunde und somit Preiserhöhung nimmt jedoch der Vorteil der Frühphaseinvestoren weiter ab. Zum aktuellen Zeitpunkt wird der MAXI-Coin noch für 0,000268 USD angeboten, wobei dafür nur noch weniger als zwei Tage Zeit übrig sind.

Analysten, erwarten nun einen Dogecoin-Ausbruch, aber Gewinnpotenzial ist begrenzt

Zum aktuellen Zeitpunkt notiert DOGE bei 0,1604 USD, da er von dem bärischen Marktumfeld stark angeschlagen wurde, während Bitcoin mehrfach unter die wichtige Marke von 100.000 USD gedippt ist.

In dieser Hinsicht konnten auch die Beendigung des Government Shutdowns und der quantitativen Straffung ab Dezember sowie die zunehmenden Adoptions-News von Regierungen, Zentralbanken und Unternehmen nicht viel ändern.

Dogecoin hat daher über die vergangenen 30 einen Verlust in Höhe von 17,98 % in Kauf nehmen müssen, wobei es im Jahresvergleich sogar 58,26 % waren, da dieser mit der Zeit des letzten Hochs zusammenfällt.

Mittlerweile gehen die Analysten hingegen davon aus, dass die Verluststrecke bald beendet sein dürfte und in naher Zukunft wieder stärkere Anstiege verzeichnet werden. Zu ihnen gehört unter anderem Trader Aman, der in seiner Chartanalyse auf ein bullisches Dreieck verweist, das von einer starken steigenden Trendlinie unterstützt wird.

Dabei handelt es sich um ein typisches Muster, welches unmittelbar vor weiteren Kursausbrüchen beobachtet wurde. Sollte DOGE nun der Ausbruch gelingen, befindet sich sein nächstes Kursziel in der Widerstandszone zwischen 0,20 und 0,21 USD.

Aber auch der Krypto-Analyst Don ist jetzt bezüglich Dogecoin bullisch gestimmt. Seiner Ansicht nach würde ein mehrjähriges Dreiecksmuster auf das Ende einer langen Konsolidierungsphase hindeuten. Laut ihm könnte jetzt ein Anstieg über dessen Trendlinie zu einer Rally bis 0,55 und sogar 0,60 USD führen. Zudem hält er sogar ein DOGE-Kurs von 1 USD für möglich.

Seit dem Jahr 2021 konnte DOGE noch nicht wieder sein Allzeithoch von 0,7316 USD erreichen. Jedoch deutet die aktuelle Konstellation darauf hin, dass es noch weiteres Potenzial für Anstiege gibt, wenn sie auch nicht mit den früheren Gewinnen vergleichbar sind, die Dogecoin zu einem Kult gemacht haben.

Würde DOGE jetzt den prognostizierten Kurs von 1 USD erreichen, könnten jetzige Investoren einen Gewinn von 6,25x erzielen. Aus Sicht von Anlegern handelt es sich somit noch immer um eine attraktive Investmentchance. Von Memecoin-Renditen verwöhnte Trader kann ein solcher Gewinn hingegen weniger motivieren, sofern sie lebensverändernde Renditen anstreben.

Die pure Memecoin-Energie des DOGE-Spirits wird ebenso von Maxi Doge kanalisiert, welches der nächste Top-Anwärter im Wettkampf der Alpha-Memetoken ist. Zudem überlässt er dabei nichts dem Zufall und macht besonders auf sich aufmerksam.

Reiz der Memecoins ist mehr als Gewinne von 6x, es sind die 1.000x-Ambitionen wie von Maxi Doge

Dogecoin konnte mit dem Erreichen seines Allzeithochs und einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 73 Mrd. USD beweisen, dass schon eine lustige Version von Bitcoin ausreichen kann, um höhere Bewertungen als international operierende Unternehmen zu erreichen. Möglich war dies mithilfe seiner Gemeinschaft aus Unterstützern.

Damit ist den Kleinanleger bewusst geworden, welche Macht von einer vereinten Masse ausgehen kann, da somit selbst die größten Finanzinstitute in den Schatten gestellt wurden, während ein Memecoin-Milliardenimperium entstanden war.

Mittlerweile hat der Scherz-Coin sogar einen börsennotierten ETF von Rex Shares und Osprey Funds erhalten, einen von Bitwise sowie mindestens zwei weitere ETF-Anträge. Hinzu kommen die DOGE-DATs (Digital Assets Treasuries) und somit die Unternehmen, die DOGE in ihre Portfolios aufgenommen haben.

There's now 155 crypto ETP filings tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit mkt in next 12mo. Total land rush. Here's the list by coin, amazing work from @JSeyff pic.twitter.com/dKyiySxn0H - Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 21, 2025

Angesichts einer so hohen Marktkapitalisierung von noch deutlich höheren Bewertungen auszugehen, scheint angesichts des bisher noch geringen Nutzens des Coins unverhältnismäßig. Stattdessen wird er eher von den Institutionen als sicherere Wette in dem Sektor betrachtet, wobei sie sich schon über die verhältnismäßig geringen Anstiege freuen und ihn als Alpha bezeichnen.

Legenden unter den Kleinanlegern wie Contessoto, der SlumDoge-Millionär, erwarten mit Dogecoin hingegen keine lebensverändernden Gewinne mehr. Deshalb würden sie auch nicht mehr ihre Ersparnisse riskieren oder die Kreditkarte bis zum Limit ausreizen. Stattdessen ist diese Dogecoin-Ära mittlerweile vorbei.

Stattdessen haben die Memecoins vor allem wegen mit Lottogewinnen vergleichbaren Kursexplosionen eine so hohe Viralität erreicht. In dieser Hinsicht gibt es derzeit vermutlich keinen besseren Kandidaten, der auch noch so niedrig bewertet ist, wie es bei Maxi Doge der Fall ist. Denn er wurde nur für die maximale Viralität und den maximalen Pump-Effekt erschaffen.

Schließlich entstehen die Legenden nicht nur durch Kursgewinne von 6x, sondern durch 100x, oder wie im Falle von Maxi Doge durch 1.000x.

Investoren wählen Maxi Doge für die maximale Zugkraft

Maxi Doge kann mit seinem muskulösen Körperbau und seinem Kampfschrei die Aufmerksamkeit der Massen auf sich lenken. Dafür trainiert er bereits um 3 Uhr und schließt sein Training mit einem Eisbad ab. Mit seiner Routine kann er selbst David Goggins wie ein Weichei erscheinen lassen. Es ist ein Training mit 5.432 Sit-ups in 17 Stunden und einer Red-Bull-Diät mit Thunfischproteinshakes.

Deswegen wollen sich auch immer mehr Investoren dem Masseaufbau anschließen, weshalb sie Maxi Doge während des Presales eifrig mästen. Somit kann er seine Reichweite zunehmend steigern und ins nächste Sonnensystem steigen. Denn nur wer hohe Ziele hat, kann mehr erreichen.

Er ist eine offene Einladung für diese entschlossene Energie, den maximalen Einsatz zu leisten, um eine starke Antriebsenergie zu erreichen, welche für den nächsten Superstar unter den Memecoins notwendig ist. Möglicherweise werden später dann auch nützliche Anwendungen entwickelt und ein eigener ETF für den Shiba Inu eingeführt, der mehr Biss als Kabosu hat.

Crypto is easy when you got the playbook.$MAXI about to take over. pic.twitter.com/0Oq3rXdi2D - MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 11, 2025

Sofern Sie sich die Chance von Maxi Doge nicht entgehen lassen wollen, sollten Sie sich ihn während der Frühphase im Presale sichern, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten. Denn wenn er erst einmal nach der Listung an Dynamik gewinnt, kann es schwierig werden, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen.

Öffnen Sie für die Teilnahme an dem Vorverkauf die Website von Maxi Doge und tauschen anschließend die Kryptowährungen ETH, BNB, USDT, USDC oder bezahlen mit einer Bankkarte und somit mit Fiatwährungen.

Mit der Best Wallet ist der Zugang zu dem Presale besonders sicher und nahtlos, weshalb sie immer wieder von vielen für Vorverkäufe empfohlen wird. Diese können Sie kostenlos über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Wenn Sie wie ein Maximalist an das langfristige Potenzial von Maxi Doge glauben, dann sollten Sie Ihre Coins ebenso in den Staking-Pool einzahlen. Denn somit kann der Bestand bis zur Markteinführung maximiert werden, weil eine dynamische Rendite in Höhe von 77 % pro Jahr gezahlt wird.

Für einen besseren Schutz der Investoren hat sich das Team von Maxi Doge für die Überprüfung des Smart Contracts von Coinsult und SOLIDProof entschieden, damit Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden können.

Verbinden Sie sich auch mit der Gemeinschaft von Maxi Doge auf X und Telegram, um regelmäßig über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.