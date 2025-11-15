Bitcoin fällt unter 100.000 USD, während Verkaufstempo von Bitcoin Hyper steigt

Obwohl Bitcoin seinen Verlustkurs weiter fortsetzt, hat sich das Verkaufstempo des Presales von Bitcoin Hyper zuletzt noch einmal beschleunigt. Nachdem das Projekt am Donnerstag bereits auf 27 Mio. USD gekommen war, hat es nun mittlerweile schon 27,61 Mio. USD erreicht. Somit konnten in wenigen Stunden weitere 610.000 USD hinzugewonnen werden.

Angesichts des hohen Verkaufstempos dürfte die Marke von 28 Mio. USD schon bald erreicht sein. Zurückzuführen sind die hohen Absatzzahlen vor allem auf einen Wal, welcher HYPER-Coins für umgerechnet 494.000 USD erworben hat. Damit wurde auch die nächste Vorverkaufsrunde erreicht und eine Preiserhöhung auf 0,013275 USD durchgeführt.

Wer den aktuellen Preis nicht verpassen will, muss sich jetzt beeilen, da spätestens in 23 Stunden oder beim Erreichen des nächsten Finanzierungsziels von 27,81 Mio. USD bereits die nächste Erhöhung erfolgen wird. Sollten weitere Wale die Chance wittern, kann dies schon sehr schnell geschehen.

Abwärtsdruck nimmt zu, da Bitcoin psychologische Marke unterschreitet

Obwohl der längste Government Shutdown der USA nach 43 Tagen beendet werden konnte und die Investoren deshalb mit einem Aufschwung für die Kryptowährungen gerechnet hatten, erlitt Bitcoin weitere Verluste.

Quelle: CoinMarketCap

Derzeit wird BTC bei 95.405 USD gehandelt, was 2,80 % unter dem gestrigen Niveau ist. Ethereum konnte hingegen sogar einen kleinen Gewinn von 0,75 % erzielen und notiert derzeit bei 3.189 USD, während es bei Solana 0,34 % und ein Kurs von 142,61 USD sind. XRP befindet sich hingegen 0,60 % unter dem gestrigen Niveau, womit der Coin bei 2,30 USD steht.

Zwar sind vereinzelt Gewinnmitnahmen erfolgt, jedoch ergibt sich kein einheitliches Bild. Stattdessen rotieren die Anleger eher ihre Investments von den Kryptowährungen mit höheren Gewinnen in der Vergangenheit in diejenigen, welche bisher noch einen deutlich größeren Spielraum für weitere Anstiege bieten.

Auffällig ist dabei, dass von den führenden Coins vor allem diejenigen steigen, welche Blockchain-Ökosysteme mit dezentralen Anwendungen entwickeln - eine Möglichkeit, welche der Bitcoin-Basischain aufgrund der technologischen Limitierungen fehlt. Sollte eine solche Erweiterung wie durch Bitcoin Hyper erfolgen, könnten auch die Prognosen von 200.000 und 250.000 USD leichter erreicht werden.

Der Krypto-Analyst MMcrypto hat auf X für Bitcoin die wichtige Zone um 99.329 USD hervorgehoben, welche nicht längerfristig mit einer Tagesschlusskerze unterschritten werden sollte. Ansonsten könnten die Verluste für Bitcoin sogar noch einmal zunehmen.

BITCOIN: THIS SUPPORT MUST HOLD!



Let me repeat that: IT MUST HOLD!



You know what? I think you did not quite understand yet. Guys seriously!!!!



THIS FREAKING SUPPORT MUST HOLD!!! pic.twitter.com/IgXMCra1fU - MMCrypto (@MMCrypto) November 14, 2025

Angesichts dieser Kursentwicklungen und des Mangels von Bitcoin ist es kein Wunder, dass der Vorverkauf von Bitcoin Hyper ein so großes Interesse auch von den Großinvestoren verzeichnet, die wohl ein überdurchschnittliches Potenzial in dem vielversprechenden Projekt erkannt haben. Aber auch für Bitcoin kann es die Bewertungen deutlich steigern.

Quelle: https://etherscan.io/tx/0xe390ae1d27c056b54a72ba52832c9b7a24158c93f4dff44ba1bdb6850a965905

In diesem Monat wurde etwa neben vielen weiteren von einem Wal berichtet, der 36 Mio. HYPER-Coins erworben hat. Ob dieser in dem Projekt die besondere Chance für Bitcoin oder für den eigenen Token erkannt hat, ist nicht bekannt. Dennoch ist es bemerkenswert, wie stark das Interesse an Bitcoin Hyper zugenommen hat.

So kann Bitcoin Hyper BTC als Zahlungsmittel optimieren und den Kurs fördern

Aufgrund von Bitcoin Hyper kann auch die Nachfrage nach der führenden Kryptowährung weiter gesteigert werden. Denn bisher wird dieser hauptsächlich als ein Wertspeicher in die Portfolios aufgenommen, womit es sich um ein relativ passives Asset im Vergleich zu anderen Coins handelt.

Bitcoin Hyper kann hingegen für eine von Nützlichkeit angetriebene Nachfrage sorgen, wobei das Projekt einerseits die Eigenschaften als Zahlungsmittel mit schnelleren Transaktionszeiten und geringeren Gebühren verbessert und andererseits neuartigen Krypto-Anwendungen ermöglicht, für die BTC das primäre Asset ist. HYPER wird hingegen von allen für die Gebühren benötigt.

Die duale Tokenökonomie von Bitcoin Hyper wird durch die Kombination der Bitcoin-Basischain mit der SVM (Solana Virtual Machine) erreicht. Somit profitieren auch die dezentralen Applikationen von den deutlich besseren Konditionen, während alles über das sichere Bitcoin-Basisnetzwerk abgewickelt wird. Somit erhalten die Nutzer das Beste aus beiden Welten.

Möglich wird diese Verbindung mithilfe der kanonischen Brücke, welche die Layer-2 mit Bitcoin verbindet. Diese friert die von den Nutzern festgelegte Anzahl von BTC solange sie sich innerhalb der App-Schicht bewegen ein und gibt dafür eine umhüllte Version heraus. Sofern sie diese verlassen wollen, können sie ihre Bitcoin wieder auf der Basischain zurückerhalten, während die gewrappte Version der Layer-2 vernichtet wird.

Die umhüllte Bitcoin-Version von Bitcoin Hyper lässt sich für Anwendungen unterschiedlichster Sektoren verwenden, wie DeFi, Gaming, KI, Tokenisierung und weitere. Deshalb ist Bitcoin auch nicht mehr nur ein passiver Wertspeicher, sondern wird erst richtig aktiv genutzt. Damit erhöht sich auch die Geldumlaufgeschwindigkeit, was das Ökosystem von Bitcoin Hyper zum Prosperieren bringen kann.

Sofern immer mehr neue Entwickler hinzukommen, welche ihre Anwendungen bereitstellen, wird somit für eine Nachfragewelle gesorgt. Da Angebot und Nachfrage die Kurse bestimmen, könnte sich dies wiederum positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken. Auf diese Weise können die Verluste verringert und die Gewinne erhöht werden.

Darum stürzen sich die Wale auf Bitcoin Hyper

Die Analysten nehmen an, dass Bitcoin Hyper angesichts seiner deutlich niedrigeren Bewertung und der potenziell enormen Bedeutung für BTC selbst, bald schon überdurchschnittlich steigen könnte. Schließlich treibt der HYPER-Coin neben Bitcoin das Ökosystem an und wird ebenso von allen Netzwerkteilnehmern wie Entwicklern und Nutzern benötigt.

Anleger gehen davon aus, dass Bitcoin Hyper zumindest 0,5 % der aktuellen Bitcoin-Umlaufversorgung erreichen könnte. Angesichts des aktuellen Preises würde dies rund 9,5 Mrd. USD entsprechen. Da eine Nachfrageschleife entsteht, könnte der HYPER-Coin künftig ebenso wie Bitcoin selbst profitieren und schnell exorbitante Kursgewinne verbuchen.

Allerdings wird HYPER nicht nur für die Gasgebühren verwendet. Ebenso wird ein Staking-Mechanismus bereitgestellt, welcher für eine Angebotsbindung sorgen soll. Darüber hinaus dient er als Governance-Token für die DAO und somit die dezentrale Verwaltung des Ökosystems.

Da Bitcoin Hyper die Möglichkeiten von BTC expandiert, wird der HYPER-Coins für das damit verbundene Wachstum unverzichtbar. Deshalb haben die Investoren in dem Token auch eine Art zweite Chance für die anfänglichen Renditen von Bitcoin erkannt.

Sogar vertrauenswürdige Krypto-Medien wie Cryptonews haben dem HYPER-Coin ein potenzielles Steigerungspotenzial in Höhe von 100x ausgestellt, wenn das Projekt erst einmal richtig an Momentum gewinnen kann. Schon jetzt sollen einige Entwicklerteams ihr Interesse bekundet haben und Partnerschaften aufgebaut worden sein.

So kann man den HYPER-Coin vor der Markteinführung kaufen

Bitcoin Hyper gewinnt immer mehr an Zugkraft, weshalb eine Positionierung während der Frühphase eine seltene Chance bietet. Vor der ersten Börsenlistung können die HYPER-Coins ausschließlich über den Vorverkauf erworben werden, welcher auf der offiziellen Website zu finden ist. Diese akzeptiert für die Zahlung SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Bankkarten.

Für die Teilnahme an Presales wird die Best Wallet empfohlen, welche zu den sichersten Software-Geldbörsen zählt und besondere Vorteile im Rahmen von Vorverkäufen bietet, wie einen integrierten Screener. Da Bitcoin Hyper von dieser aufgenommen und unter "Upcoming Tokens" offeriert wird, ist dies ein weiteres Qualitätsmerkmal, wobei hier schon viele explosive Coins vorgestellt wurden.

Sofern Sie die Best Wallet noch nicht haben, können Sie diese kostenlos über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Sie sollten auch nicht vergessen, sich der Community von Bitcoin Hyper auf X und Telegram anzuschließen, um möglichst früh von den wichtigen Entwicklungen zu erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.