Sirion Agent CLM wird unter 16 bewerteten Anbietern in Bezug auf die Umsetzungsfähigkeit am höchsten und in Bezug auf die Vollständigkeit der Vision am weitesten rechts positioniert

Sirion, der weltweit führende Anbieter von agentenbasierten CLM-Lösungen, wurde erneut als Leader im 2025 Gartner® Magic Quadrant for Contract Lifecycle Management (CLM) ausgezeichnet. Dies ist das vierte Mal in Folge, dass Sirion als Leader ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr nimmt Sirion unter den 16 bewerteten Anbietern den ersten Platz in der Kategorie "Fähigkeit zur Umsetzung" und den ersten Platz in der Kategorie "Vollständigkeit der Vision" ein. Bitte laden Sie hier eine kostenlose Kopie des Berichts herunter.

Sirion ist der Ansicht, dass die wiederholte Anerkennung als Leader im Magic Quadrant seine konsequente Ausrichtung bestätigt, Unternehmensteams durch unermüdliche KI-Innovationen und eine einheitliche Benutzererfahrung in die Lage zu versetzen, Verträge mit Zuversicht und Flexibilität abzuschließen.

"Die Zukunft des Vertragswesens liegt nicht in der Automatisierung von Dokumenten, sondern in der Intelligenz, die mit Ihnen und für Sie arbeitet", erklärte Ajay Agrawal, Gründer und CEO von Sirion. "Mit unserer agentenbasierten CLM-Plattform haben wir uns von statischen Workflows zu einer einheitlichen, dialogorientierten Vertragsabwicklung entwickelt, bei der spezialisierte KI-Agenten zusammenarbeiten, um echte Arbeit auf Unternehmensebene zu leisten. Diese Agenten verstehen das Vertragsgenom die kommerzielle DNA hinter jeder Klausel und wenden ihr Urteilsvermögen an, um dessen Integrität zu schützen. Sie wissen, wann sie autonom handeln und wann sie Entscheidungen zur menschlichen Validierung weiterleiten müssen. Dies ist ein Vertragswesen, das denkt, argumentiert und handelt und CLM von einem Aufzeichnungssystem in ein Informationssystem verwandelt."

Sirion genießt das Vertrauen von Hunderten von Fortune Global-Unternehmen und vereinfacht den Vertragsabschluss, indem es Unternehmensteams in die Lage versetzt, alle Aufgaben vom Entwerfen und Redlining bis hin zum Extrahieren von Informationen, Bewerten von Risiken und Verwalten von Verpflichtungen mit einer einfachen Eingabeaufforderung zu erledigen. Die CLM-Plattform der nächsten Generation von Sirion erreicht dies durch die Kombination spezialisierter KI-Agenten mit einer umfassenden Konversationserfahrung.

Der Gartner-Bericht besagt: "Unternehmen jeder Größe müssen ihren CLM-Prozess digitalisieren, um Effizienz, Kontinuität und Compliance zu fördern." Die Implementierung von CLM kann auch das Kosten- und Ertragsmanagement verbessern. Die jüngsten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz haben auch die Transparenz vertraglicher Verpflichtungen und die Minderung von Vertragsrisiken verbessert. Unternehmen, die ihre CLM-Ziele aufeinander abstimmen können, sind am besten in der Lage, eine Lösung zu wählen, die als einzige Informationsquelle für alle Vertragsarten dient.

"Da sich Unternehmen für das digitale Zeitalter neu erfinden, ist die Auftragsvergabe zu einer wichtigen Quelle für Agilität geworden", erklärte Renee Hook, Vice President, Global Enterprise Transformation and Enablement, IBM. "Die agentenbasierte CLM-Plattform von Sirion, die in Zusammenarbeit mit IBM Watsonx entwickelt wurde, spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass offene, vertrauenswürdige KI-Grundlagen für Unternehmensinnovationen unerlässlich sind. Gemeinsam entwickeln wir das Vertragswesen zu einem strategischen Motor für Vertrauen, Intelligenz und Geschwindigkeit ganz im Sinne der zukunftsorientierten Geschäftsvision von IBM."

Die neue dialogorientierte, agentenbasierte Vertragsabwicklung von Sirion gewinnt bei Unternehmenskunden rasch an Bedeutung. Diese Veränderung in den Präferenzen der Nutzer spiegelt sich in den Rückmeldungen der Kunden wider. Sirion wurde im Rahmen der 2025 Gartner® Peer Insights Voice of the Customer für CLM als "Customers' Choice" ausgezeichnet. Sirion ist der Ansicht, dass dieses Marktsignal die Ergebnisse des Magic Quadrant unterstreicht.

"Diese Anerkennung spiegelt meiner Meinung nach wider, wie sehr wir uns an unseren Kunden orientieren und wie mutig wir für sie innovativ sind", sagte Kanti Prabha, Mitbegründer und President von Sirion. "Unser agentenbasiertes CLM-System vereint alle Teams und alle Phasen der Vertragsabwicklung in einer einheitlichen, dialogorientierten Umgebung, in der Informationen nachvollziehbar sind, die Zusammenarbeit nahtlos funktioniert und die Ergebnisse vertrauenswürdig sind. Auf diese Weise verwandeln wir die Auftragsvergabe in einen echten Geschäftsvorteil."

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Contract Life Cycle Management, Kaitlynn Sommers, Kerrie McDonald, Lynne Phelan, 10. November 2025.

Gartner, Voice of the Customer for Contract Life Cycle Management, von Peer Contributors, 14. Mai 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Sirion

Sirion ist die weltweit führende KI-native CLM-Plattform und leistet Pionierarbeit bei der Anwendung von agentenbasierter KI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Art und Weise zu transformieren, wie sie Verträge speichern, erstellen und verwalten. Die Extraktion, die dialogorientierte Erfahrung und die KI-gestützten Verhandlungsfunktionen der Plattform haben die Vertragsgestaltung in Unternehmensteams revolutioniert von der Rechtsabteilung über den Einkauf bis hin zum Vertrieb und Finanzwesen. Die weltweit wertvollsten Marken vertrauen Sirion bei der Verwaltung von über 7 Millionen Verträgen im Wert von fast 800 Milliarden US-Dollar und bei der Pflege von Beziehungen zu über 1 Million Lieferanten und Kunden in über 100 Sprachen. Führende Analysten wie Gartner, IDC und Spend Matters haben Sirion aufgrund seines Fokus auf branchenführende Innovationen wiederholt als führendes Unternehmen im Bereich CLM ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sirion.ai.

