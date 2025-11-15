BAISE, China, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus in Guangxi 2025 wird Ende November in Baise stattfinden. Diese großartige Kultur- und Tourismusveranstaltung, die von der People's Government of Baise City (Volksregierung der Stadt Baise) organisiert wird, ist eine herzliche Einladung von Baise an die Welt - in der aufrichtigen Hoffnung, dass chinesische und ausländische Touristen hierher kommen, die geheimnisvolle Welt zwischen Bergen und Flüssen erkunden, die Bräuche der humanistischen Traditionen kennenlernen und gemeinsam eine Reise in das vielfältige und bezaubernde Baise unternehmen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Baise liegt im Westen von Guangxi, an der Schnittstelle der Provinzen Guangxi, Yunnan und Guizhou, und grenzt im Süden an Vietnam. Es ist eine Grenzstadt, in der Landschaft und Kultur miteinander verschmelzen. Geologische Landschaften wie Dolinen, Schluchten, Wasserfälle und Seen kommen hier zusammen. Zudem ist es ein Ort der Integration verschiedener ethnischer Gruppen, wo Zhuang, Han, Yao, Miao und andere ethnische Gruppen eine reiche und farbenprächtige ethnische Kultur geschaffen haben.

Baise verfügt über Karstlandschaften von Weltrang. Die Leye Dashiwei-Dolinen-Gruppe ist als "Welt-Dolinen-Museum" bekannt - Touristen können von der Yunhai Tianzhou-Glasaussichtsplattform aus den Panoramablick auf die Dolinen genießen oder auf dem Berggipfel Klippen-Camping erleben. Der Tongling Grand Canyon, ein 3,8 Kilometer langes unterirdisches Wunderwerk, wird als "wunderschöne Narbe auf der Erde" gepriesen. In seinem Inneren befindet sich der majestätische Tongling Grand -Wasserfall mit einer Fallhöhe von 188 Metern. Der Lingyun Haokun-See mit seiner reizvollen Landschaft bietet Aktivitäten wie Radrundfahrten um den See, Bootstouren und Stand-up-Paddling auf dem Wasser. Darüber hinaus ziehen Sehenswürdigkeiten wie der Chengbi-See, der Sandieling-Wasserfall und die Gänsequelle Touristen aus aller Welt an, die hier Urlaub machen und die Gegend besuchen.

Baise ist eine multiethnische Siedlung, deren Hauptbevölkerungsgruppe das Volk der Zhuang bildet. Sie hat ein vielfältiges kulturelle Erbe in den Bereichen traditionelle Musik, Tanz, Theater, Volkskunst, Handwerk und anderen Bereichen zu bieten. Traditionelle Feste wie das Zhuang-Liederfest "3. März", das Miao-Tiaopo-Fest und das Yi-Fackelfest ziehen viele Einheimische und Touristen an, die an den Veranstaltungen teilnehmen und diese erleben möchten. Jingxi ist als "Heimatstadt der chinesischen Stickbälle" bekannt - der Stickball ist nicht nur ein exquisites Stück Handwerkskunst, sondern auch ein Symbol für Freundschaft. Bei der Tour of Guangxi Road Cycling World Tour, die im Oktober 2025 zu Ende ging, überreichte Jingxi den teilnehmenden Radfahrern aus verschiedenen Ländern mehr als 300 speziell angefertigte Stickbälle als Souvenirs, so dass die Kultur der Zhuang mit dieser Veranstaltung weltweite Bekanntheit erlangte.

Die Erkundung des Grenzgebiets ist auch eine Möglichkeit, den Tourismus in Baise zu erleben. Entlang der Grenze zu Baise stellen die Bewohner der Napo Black-Clothes Zhuang-Dörfer Trachten her, deren Hauptfarbe Schwarz ist und die einzigartige ethnische Bräuche widerspiegeln. Im Kreis Debao stellt das malerische Gebiet Pony Kingdom das einzigartige Debao-Pony der Region in den Mittelpunkt als Reiseziel für Eltern und Kinder. Auf Handelsmärkten in dem Grenzgebiet wie dem Jingxi Longbang Port und dem Napo Pingmeng Port können Touristen spezielle aus Vietnam importierte Waren wie Kaffee und Cashewnüsse kaufen. Touristen können auch mit ihrem Personalausweis einen Grenztourismuspass beantragen, um bequem das Land zu verlassen und vietnamesische Bräuche zu erleben - in einem Straßencafé sitzen, um authentischen vietnamesischen Nachmittagstee zu probieren, im Licht und Schatten alter französischer Gebäude umherwandern und sich von einer exotischen Atmosphäre verzaubern lassen.

Das Stadtgebiet von Baise zeichnet sich durch eine Struktur aus, bei der "die Hälfte der Stadt von grünen Bergen und die andere Hälfte von Wasser bedeckt ist". Ein Spaziergang entlang des Uferwegs am Youjiang-Fluss ist angenehm und entspannend. Wenn die Nacht hereinbricht, beginnt das Spektakel des Nachtmarkts von Baise: Reisröllchen mit dünner, knuspriger Haut, würzige und köstliche gebratene Reiswürmer, eisgekühltes und erfrischendes Heuschreckenblüten-Gelee... Die Baise Mango aus der "Heimatstadt der chinesischen Mangos" ist eine Delikatesse, die man unbedingt probieren muss. Mit ihrem vollmundigen, fruchtigen Aroma bietet sie einen exklusiven süßen Genuss.

Quelle: People's Government of Baise City

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558