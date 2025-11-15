Krypto-News: Darum sollten Burn-and-Pump-Coins mit Vorsicht betrachtet werden

Die Kryptoinvestoren haben sich in der letzten Zeit auf so gut wie alle Coins gestürzt, welche Buyback-and-Burning-Programme eingeführt haben. Denn aufgrund der zunehmenden Angebotsverknappung rechnen sie mit steigenden Kursen, was sich auch an den Kursverläufen der jeweiligen Projekte gezeigt hat. Dennoch warnt nun ein Krypto-Experte genau vor diesem Trend, da er nicht unbedingt für alle Kryptowährungen nur positiv, sondern mit großen Gefahren verbunden ist. Erfahren Sie jetzt nähere Details, um nicht später böse überrascht zu werden.

Immer mehr Coins verwandeln Einnahmen in Burnings und FOMO

Über die vergangenen Monate hat eine zunehmende Anzahl von Kryptowährung eine von Aktien bekannte Strategie imitiert, wobei sie anstelle Rückkäufen primär Burnings durchführen, um somit für einen zusätzlichen Antrieb zu sorgen.

Von den Kryptoinvestoren wurden diese Coins mit Begeisterung gekauft und konnten sich deshalb überdurchschnittlich entwickeln. Schließlich erwarten die Anleger eine zunehmende Angebotsverknappung, welche sich tendenziell förderlich auf die übrigen Token auswirkt.

Zu diesen Kryptoprojekten zählt unter anderem die dezentrale Perpetuals-DEX Hyperliquid, welche ein Buyback-and-Burn-Mechanismus implementiert hat. So werden mit dem Assistance Fund die eigenen HYPE-Coins zurückgekauft und mit den Gebühreneinnahmen finanziert, wobei 90 % der Erlöse dafür aufgewendet werden.

Auf diese Weise wurden Hunderttausende HYPE-Token zurückgekauft, weil die Kryptobörse lange Zeit das Volumen der Perp-DEXs dominiert hat und sich noch immer auf hohem Niveau halten kann. Dieser Erfolg führte jedoch nicht nur zu zahlreichen neuen Perpetual-DEXs, sondern ebenso zu immer mehr Coins mit Burning-Programmen, die auch andere Sektoren umfassten.

Zuletzt ist insbesondere Uniswap in diesem Zusammenhang hervorzuheben, für das der UNIfication-Vorschlag gemacht wurden. Damit soll ein Teil der Protokollgebühren in einen Pool für Buybacks und Burnings fließen. Darüber hinaus sollen einmalig die bisher eingenommenen 100 Mio. UNI dauerhaft vernichtet werden. Dadurch stieg der Kurs allein am ersten Tag um rund 30 bis 40 %.

Darum warnt der AAVE-Geschäftsführer vor Buyback-Burning-Programmen

Während die Buyback-and-Burning-Programme zwar zu exorbitanten Anstiegen geführt haben und von den Anlegern positiv aufgefasst wurden, haben diese dennoch auch ihre Schattenseiten, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Denn sie eignen sich laut Ansicht des AAVE-Geschäftsführers nicht für jede Kryptowährung.

Dabei bezieht er sich vor allem auf die damit verbundenen Probleme bezüglich der dezentralen Governance. Denn durch direkte Renditen an die Tokenhalter würden diejenigen mit mehr Kapital automatisch mehr Macht erlangen, was wiederum die Entscheidungsgewalt konzentriert und dem Kernteam mehr Einfluss einräumt.

Damit würde die Dezentralisierung der DAOs weiter abnehmen, womit sich die Projekte zunehmend an zentralistisch verwaltete Unternehmen annähern. Allerdings können die Entwickler und die Nutzer vollkommen entgegengesetzte Interessen haben.

Während die Entwickler Geld für Wachstum, Sicherheit und die Entwicklung anstreben, wollen die Tokenhalter stattdessen einen kurzfristigen Auftrieb der Coins durch etwa Burnings. Zwar gäbe es auch Kryptoprojekte wie Uniswap, bei denen die Dezentralisierung weniger wichtig und der Wettkampf groß sei, jedoch trifft dies nicht auf alle Kryptowährung zu.

Aave führt etwa im Bereich des Krypto-Lendings und profitiert eher von einer starken Verteilung der Coins, da Sicherheit die oberste Priorität ist. Denn die Kreditmärkte würden sehr empfindlich auf Risiken reagieren und die Governance-Entscheidung sind kritisch für die Sicherheit. So kann etwa sichergestellt werden, dass keine wertlosen Token aufgenommen werden und der Ruf geschädigt wird. Dabei würde eine DAO gut funktionieren, wenn die Inhaber ausreichend Expertise haben.

Schnellste dezentrale Bitcoin-Layer-2 gewährt Anlegern die Kontrolle

Ein Kernmerkmal vieler Kryptowährungen ist die dezentrale Governance, mit welcher die Interessen der Investoren und Nutzer sichergestellt werden sollen. Deshalb hat sich auch das Team der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper für eine solche entschieden, wobei die Tokeninhaber mit den Coins Stimmrechte für die sogenannten Proposals erhalten.

Darüber hinaus wird der Token neben dem Staking für die Gebühren innerhalb des Ökosystems benötigt, welches die Nützlichkeit von Bitcoin auf neue Niveaus führen soll. Somit soll die Nachfrage nach der führenden Kryptowährung gesteigert werden, da dieser in dezentralen Anwendungen unterschiedlichster Kryptosektoren verwendet werden kann.

Das vielversprechende Projekt mit seiner dualen Tokenökonomie vereint die exzellente Skalierbarkeit von Solana mit der hohen Sicherheit und Marktkapitalisierung von Bitcoin. Damit lässt sich Bitcoin jedoch nicht nur mit kaum spürbaren Gebühren und einer extrem hohen Geschwindigkeit besser als Kryptowährung verwenden. Zudem bietet die Layer-2 eine Programmierbarkeit, mit der theoretisch das gesamte Web3 erobert werden kann.

