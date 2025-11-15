Seagate Technology, einer der führenden Anbieter von Datenspeicherlösungen, präsentierte starke Zahlen für das erste Quartal. Börsenexperte Tim Temp erkannte das Potenzial des Unternehmens früh: Gestützt auf ein starkes TSI-Kaufsignal von 95,7 Prozent erfolgte der Einstieg bei dem Titel bereits am 26. Juni - seither liegt die Aktie starke 112 Prozent im Plus. Und die nächsten Werte mit starkem Trendpotenzial stehen bereits bereit.Seagate Technology ist einer der globalen Schlüsselspieler im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
