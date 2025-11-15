Seagate Technology, einer der führenden Anbieter von Datenspeicherlösungen, präsentierte starke Zahlen für das erste Quartal. Börsenexperte Tim Temp erkannte das Potenzial des Unternehmens früh: Gestützt auf ein starkes TSI-Kaufsignal von 95,7 Prozent erfolgte der Einstieg bei dem Titel bereits am 26. Juni - seither liegt die Aktie starke 112 Prozent im Plus. Und die nächsten Werte mit starkem Trendpotenzial stehen bereits bereit.Seagate Technology ist einer der globalen Schlüsselspieler im Bereich ...

