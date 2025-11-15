Neue Rekordhochs! KI- und Nasdaq-Momentum-Aktien im Monats-Update

Anzeige / Werbung

Im Monat Oktober gab es neue Allzeithochs bei der langfristigen Anlage mit den Stock-Boxen auf den Nasdaq und den Bereich KI zu vermelden. Dabei sind auch einige "alte Bekannte" von den Werten wieder implementiert worden, wie die Tesla-Aktie.

Im heutigen Update stellen wir die Monatsergebnisse im Detail vor und gehen auf einige der Werte mit spezifischen Meldungen und dem Chartbild näher ein. Damit möchten wir Sie erneut im monatlichen Format auf den aktuellen Stand bringen und gleichzeitig eine Auswahl an Momentum-Aktien genauer beleuchten.

In den jeweiligen Spezialformaten zu Einzelwerten auf dem Freestoxx-Kanal stellen wir mehrfach pro Woche Aktien vor, welche durch News, Quartalszahlen oder technische Signale für den Handel spannend sind. In diesen Momentum-Boxen wird die Auswahl an Aktien jedoch automatisiert und immer zum Monatsstart vorgenommen. Damit umgehen Anleger:innen den psychologischen Aspekt bei der Geldanlage. Was sollten Sie noch zum Konzept wissen?

Alle Werte in den Stock-Boxen werden automatisiert Ihrem Portfolio hinzugefügt. Die Zusammensetzung und der Austausch erfolgen einmal im Monat nach klaren Regeln, sodass psychologische Fallstricke direkt ausgeschlossen sind. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Auch für die Short-Box haben wir viele Backtests vollzogen, um nur nachhaltig erfolgreiche Kriterien einfließen zu lassen. Dies gilt dann auch für die Short-Box, bei der jedoch Aktien mit relativer Schwäche ausgewählt werden und auf weiter fallende Kurse spekuliert wird.

Die komplette Zusammenstellung aller Momentum-Aktien zum kostenlosen Download

Nachdem wir den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten in den 3 aktiv betreuten Boxen von WH SelfInvest besprochen haben, richteten wir den Fokus auch heute wieder auf einige spannende Einzelwerte und analysierten neben den einschlägigen News der Unternehmen auch das entsprechende Chartbild wieder mit dem Freestoxx-Tool, mit dem Du die Aktien natürlich auch außerhalb der Boxen direkt handeln kannst.

Wir starteten mit dem Chipmaschinenbauer ASML, der auch an der New Yorker Börse gelistet ist und für die meisten Chiphersteller der Ausgangspunkt in der Wertschöpfungskette ist. Ein neuer Campus von 16.000 Quadratmetern ist in Südkorea entstanden, der in der Nähe von Samsung die Partnerschaft zur Branchengröße und enge Zusammenarbeit in Zukunft bescheinigt. Rund 15 Prozent Umsatzwachstum ist das Jahresziel bei ASML, deren Aktien kurz vor einem neuen Allzeithoch stehen und auch im Eurostoxx50 eine tragende Rolle bei der Wertentwicklung spielen.

Wir bleiben im Chipbereich und blicken auf Intel, Micron Technology und AMD. Während Intel vor allem durch Staatshilfen aus den USA und einigen Milliarden Investment durch Softbank sowie Nvidia neuen Schwung erhielt, rechnet die CEO von AMD vor, wie hoch der Anteil von AMD am Gesamtumsatz der Branche zu KI-Rechenzentren in Zukunft ausfallen wird. Das stimmt Investoren freudig und bringt weiteres Momentum für die Aktien hervor. Bei Micron Technology ist der aktuelle Mix aus steigenden DRAM-Speicherpreisen und weiteren Innovationen für das autonome Fahren, welches ab 2026 stark zulegen soll, die Phantasie und zukünftige Erträge hervor.

Beim Thema Datenzentren führt kein Weg an Alphabet und damit dem Google-Konzern und der AWS-Sparte vorbei. Allein in Deutschland sollen 2 Datenzentren in Hessen im Wert von 5,5 Milliarden Euro entstehen, was nur ein Teil der zukünftigen Expansion bedeutet. Entsprechende Datenbanken, wie sie MongoDB zur Verfügung stellt, werden ebenfalls benötigt.

Von KI profitiert zusehends auch der Einzelhandel. Mit Kohl's ist eine Kette aus den USA in der Box implementiert, die bereits hohe Margen beim Verkauf hat, diese aber mit KI weiter ausbauen will. Dies würde auch bei Deckers Outdoor womöglich helfen, denn dort sinken die Umsätze immer weiter. Deswegen ist dieser Wert, und Alexandria Real Estate aus Kalifornien, auch in der Short Box weiter vertreten. Wir geben Dir zu beiden Unternehmen weitere Infos, deren Aktien auf Jahrestief notieren.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.