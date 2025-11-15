Während sich die Krypto-Märkte zuletzt hypernervös präsentieren, ist der Boss des weltgrößten Krypto-Indexfonds-Verwalters hinsichtlich der weiteren Preisentwicklung von Bitcoin und Konsorten zuversichtlicher denn je. Für ihn stehe ein Bärenmarkt nicht erst bevor - er sei schon gut wie wieder vorbei. Hunter Horsley gilt in der Branche als ein Mann mit Scharfsinn. Als Chef von Bitwise Asset Management, dem inzwischen größten Anbieter von Krypto-Indexfonds ...

