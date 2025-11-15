* Die 401(k)-Falle* Spekulation ohne Limit* Altersvorsorge in großer Gefahr

Liebe Leser,



der US-amerikanische Analyst Mike Green ist ein Schwergewicht im Börsengeschäft. Nicht nur ist er ein sehr erfolgreicher Fondsmanager, auch seine ökonomischen Analysen werden von seinen Kollegen an der Wall Street und auch im weiter gefassten Expertenkreis sehr geschätzt. In einem aktuellen Interview macht Green auf ein Phänomen aufmerksam, welches auch wir schon seit geraumer Zeit mit anwachsender Sorge beobachten.



Die Rede ist von der "Everything Bubble", der gigantischen Spekulationsblase, die wie ein Damoklesschwert über der US-amerikanischen Mittelschicht und ihren Lebensersparnissen hängt. Doch auch deutsche Anleger und Sparer sollten sich nicht in Sicherheit wägen. Ganz im Gegenteil sollten bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen, wenn Sie einen Teil ihres Ersparten in Form überbewerteter Aktien halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...