Der Bitcoin gerät weiter unter Druck. Doch könnte die Mutter aller Kryptowährungen schon bald noch deutlich tiefer fallen? Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Weiter unter Druck Trotz des Endes des Government-Shutdowns in den USA hat der Bitcoin zuletzt weitere Verluste verzeichnen müssen. Die Mutter aller Kryptowährungen rutschte aufgrund der steigenden Risikoaversion der Anleger deutlich unter die Marke von 100.000 US$. Derweil verzeichneten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.