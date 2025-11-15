© Foto: DALL-E

Hohe Zinsen und explodierende Preise treiben Millionen Amerikaner in die Enge. Immer weniger können sich Immobilien leisten - selbst bei steigenden Einkommen. Die einstige Säule des "American Dream" droht einzustürzen.Die Vereinigten Staaten stecken tiefer denn je in einer Wohnungskrise, die längst nicht mehr nur die Ärmsten der Bevölkerung trifft. Selbst Menschen mit einem mittleren Einkommen geraten mittlerweile ins Abseits. Während die Wirtschaft nominal wächst, schwindet für viele Bürger das, was einst selbstverständlich war: ein bezahlbares Zuhause. Aktuell sind weniger als 30 Prozent der angebotenen Häuser für Durchschnittsverdiener erschwinglich - ein Tiefpunkt seit Jahrzehnten, wie …