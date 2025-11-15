Das britische Unternehmen Hydrohertz hat eine Batteriekühlungstechnologie vorgestellt, die nicht nur eine deutliche Verkürzung der Schnellladezeiten von E-Autos ermöglichen, sondern auch erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Reichweite, Lebensdauer und Sicherheit der Batterien mit sich bringen soll - dank eines ausgeklügelten Ventilsystems. Die patentierte Technologie von Hydrohertz heißt Dectravalve und ist ein kompaktes, intelligentes Mehrzonenventilsystem, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net