An der Nasdaq Stockholm fanden in den vergangenen Jahren europaweit die meisten Börsengänge statt. Jüngster Höhepunkt: Verisure - das größte europäische Listing seit rund drei Jahren. DER AKTIONÄR hat bei Adam Kostyal, Präsident und Head of Listings Europe der Nasdaq Stockholm, nachgefragt, warum der Börsenplatz so gefragt ist - und was 2026 bringen könnte. Adam Kostyal: "Mehrere Faktoren spielten eine Rolle. Der Markt war von vielen Unsicherheiten geprägt - von geopolitischen Spannungen bis hin ...

