Starke Zahlen und eine vielversprechende Kooperation gaben der Aktie zuletzt Auftrieb. Experten zufolge ist noch Luft nach oben. Mit einem K.-o.-Bull können Anleger gehebelt profitieren. Die Aktie von Halliburton verbesserte sich seit Mitte Oktober um rund 30 Prozent. Dabei gelang sowohl der Ausbruch über die vielbeachtete 200-Tage Durchschnittslinie als auch den seit April 2024 gebildeten Abwärtstrend. Rückenwind bekam das Papier vor allem von überraschend ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.