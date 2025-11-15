Gold Analyse & Prognose: Leicht Bärisch

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 47/2025 zum Goldpreis

Die Seitwärtsbewegung der letzten Handelstage von Gold kann im 4h Chart noch besser nachvollzogen werden als im Tageschart: aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Durchschnittslinie Gold in den letzten Handelstagen eine gute Unterstützung geboten hat. Es ging vergleichsweise lange an dieser Durchschnittslinie entlang. Das Edelmetall konnte sich zu Wochenbeginn über alle drei Linien schieben und aufwärtslaufen. Nachdem die Aufwärtsbewegung ausgelaufen ist, wurde die SMA20 wieder aufgegeben. Es ist gut erkennbar, dass die SMA50 als auch die SMA200 dem Edelmetall zum Wochenschluss einen guten Support geboten haben.

Kann der Move jedoch nicht abgebildet werden und rutscht das Edelmetall im Rahmen von weiteren Rücksetzern unter die SMA200, so könnte sich die Schwäche bis in den Bereich des 23,6 - Retracements fortsetzen. Im Chart kann die Relevanz dieses Retracements sehr gut herausgelesen werden. Spätestens hier sollte Gold die Laufrichtung ändern, um die Perspektiven auf der Oberseite aufrecht zu erhalten.

Wir sehen für unsere Prognose eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario für die neue Handelswoche.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

geschrieben von Jens Chrzanowski

