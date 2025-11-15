Der Tech-Gigant Alphabet Inc. (Google) plant, bis zum Jahr 2027 massive 40 Milliarden US-Dollar in den Bau von drei neuen Datenzentren in Texas zu investieren. Die Investition ist Googles größtes Einzelinvestment in einem US-Bundesstaat und unterstreicht den aggressiven Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Texas hat sich aufgrund der relativ günstigen Energiepreise und der politischen Unterstützung der lokalen Regierung zum Hauptanziehungspunkt ...

