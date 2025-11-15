© Foto: DALL-E

Die Aktie von Conagra Brands ist tief gefallen - doch ihre hohe Dividendenrendite weckt neues Interesse. Dank starker Marken und solider Bilanzen ist der Konsumriese ein zuverlässiger Dividendenzahler.Die Konsumbranche, insbesondere der Basiskonsumgütersektor, hat den Ruf, ein zuverlässiger und stabiler Dividendenzahler zu sein. Dies liegt vor allem an der Natur ihres Geschäftsmodells: Da sie Produkte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Hygieneprodukte herstellen, besteht eine konstante Nachfrage, unabhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage. Diese defensive Eigenschaft führt zu stabilen und vorhersehbaren Einnahmen und starken Cashflows, die es den Unternehmen ermöglichen, auch in …