Na, bitte: Da durfte sich Börse-Wien-Pressesprecherin Julia (Resch) (zumindest mal kurz) freuen. Der ATX TR - die Performancevariante des bekannteren Index der 20 größten Unternehmen des Landes - knackte die 12.000 Punkte und schaffte somit einen neuen Rekord (bevor es am Freitag in Wien und auch in den USA mit Verlusten ins Wochenende ging)!Ich verstehe es (die Zahlen waren zuletzt ganz in Ordnung, auch jene der globalen Wirtschaft, wie die Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer