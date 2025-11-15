© Foto: OpenAI

Michael Saylor prophezeit, dass Bitcoin bis 2035 Gold als wichtigste Anlageklasse überholen wird - trotz Kurseinbruch und skeptischer Märkte.Michael Saylor, Gründer und Executive Chairman von Strategy, zeigt sich überzeugt: "Es gibt keinen Zweifel in meinem Kopf, dass Bitcoin bis 2035 eine größere Anlageklasse sein wird als Gold." Das sagte der Milliardär beim Yahoo-Finance-Invest-Event. Der Chef des weltweit größten börsennotierten Bitcoin-Halters bleibt bullish - trotz der jüngsten Marktturbulenzen. Bitcoin gegen Gold: Der große Vergleich Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung von Bitcoin rund 2,006 Billionen US-Dollar. Gold liegt mit 29,253 Billionen US-Dollar noch weit vorn. Damit …