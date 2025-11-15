Die Aktienmärkte wirken trotz der jüngsten Kursschwankungen auf den ersten Blick stabil - doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Während die großen US-Indizes nahezu unverändert blieben, gerieten Tech-Aktien, Krypto-Werte und die bevorzugten Trades vieler Privatanleger massiv unter Druck. Besonders Bitcoin, Momentum-Favoriten und KI-getriebene Marktbewegungen sorgten für Turbulenzen. Die Frage lautet nun: Droht eine Belastungsprobe, ...

