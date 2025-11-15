Die VW-Aktie ist enorm günstig und mit Blick auf das KGV der billgste Wert im DAX. Doch lohnt sich hier ein Einstieg und welche Treiber für den Preis gibt es eigentlich? Trotz Absatzkrise in China: Volkswagen (VW) treibt seine Strategie in Fernost voran. Anlässlich der "China International Import Expo" stellte der Autobauer seinen ersten selbst entwickelten Chip für automatisiertes Fahren ab Level 3 vor. Unter bestimmten Bedingungen kann ein Auto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
