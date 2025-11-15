Krypto Schock: 95 % aller Altcoins werden wertlos

Die Stimmung am Kryptomarkt ist angespannt. Nach massiven Rücksetzern und einem zunehmend schwachen Marktumfeld fragen sich viele Anleger, welche Strategie langfristig überhaupt sinnvoll bleibt. Besonders jetzt, da zahlreiche Portfolios tief im Minus stehen, werden grundsätzliche Zweifel laut. Ein bekannter Experte warnt sogar, dass bis zu 95 Prozent aller Altcoins langfristig wertlos werden könnten. Was bedeutet das für Investoren - und wie sollte man jetzt handeln?

Warum viele Altcoins langfristig scheitern könnten

Der Altcoin-Markt leidet seit Jahren unter einer strukturellen Schwäche. Während in euphorischen Phasen enorme Bewertungen entstehen, fallen viele dieser Projekte anschließend auf nahezu null zurück - oft dauerhaft.

Ein Blick auf historische Charts zeigt deutlich: Einige Altcoins liegen über 99 Prozent unter ihrem Allzeithoch und konnten sich nie wieder erholen. Ein Buy-and-Hold-Ansatz, wie man ihn aus dem Aktienmarkt kennt, funktioniert hier schlicht nicht.

Die Hauptgründe:

Fehlender Nutzen : Viele Token bieten keinerlei funktionierendes Produkt oder realen Anwendungsfall.

: Viele Token bieten keinerlei funktionierendes Produkt oder realen Anwendungsfall. Schwaches Team / kein Fortschritt : Ohne kontinuierliche Entwicklung geht jedes Projekt unter.

: Ohne kontinuierliche Entwicklung geht jedes Projekt unter. Tokenomics-Probleme : Hohe Inflation, unklare Wertakkumulation, kaum Nachfrage nach dem Token selbst.

: Hohe Inflation, unklare Wertakkumulation, kaum Nachfrage nach dem Token selbst. Extremer Konkurrenzdruck : Täglich entstehen neue Projekte - die meisten ohne Substanz.

: Täglich entstehen neue Projekte - die meisten ohne Substanz. Kapitalumschichtungen: Während eines Bullenmarkts wandert Geld schnell in neue Narrative, Altcoins fallen zurück.

Hinzu kommt ein unterschätztes Problem: Verwässerung.

Die Anzahl an Kryptowährungen schießt in die Millionen. Bitcoin und Ethereum vereinen fast 70 % der gesamten Marktkapitalisierung - die restlichen 30 % teilen sich unzählige kleinere Token.

Dass 95 % dieser Coins langfristig gegen null tendieren, ist daher keine gewagte Prognose, sondern eine realistische Einschätzung.

