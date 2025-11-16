ChatGPT Prognose Nillion, Zcash und Bitcoin Hyper 2025 und 2026

Seit Oktober hat der Krypto-Markt eine harte Landung hingelegt. In diesem Zusammenhang verringerte sich die gesamte Marktkapitalisierung von 4,35 Bio. USD auf derzeit 3,3 Bio. USD, was einem Rückgang von knapp 23 % entspricht. Zurückzuführen war dieser auf die sich verringernden Erwartungen bezüglich Zinssenkungen, wobei die Chance für Anfang Dezember von 96,0 % auf 44,4 % gefallen ist. Aufgrund von Risikoasset-Kratern, ETF-Abflüssen und geringerem Open Interest bieten sich gerade jetzt günstige Einstiegschancen. Insbesondere Nillion (NIL), Zcash (ZEC) und Bitcoin Hyper (HYPER) stechen dabei gerade aus der Masse, weshalb Sie hier die Prognosen für diese finden.

Nillion (NIL): "Blinde Berechnung" für den KI-Boom

Bei Nillion handelt es sich um ein günstiges, dezentrales Netzwerk für eine sogenannte "blind computation", womit die Daten verteilt und gespeichert werden sowie dauerhaft verschlüsselt bleiben. Somit wird eine sichere Infrastruktur für Datennutzung, KI-Anwendungen und Kryptoprojekte bereitgestellt, wobei die Vertraulichkeit eine wichtige Rolle spielt und immer garantiert wird.

Im Unterschied zu klassischen Blockchains fokussiert sich Nillion nicht auf transparente Transaktionen, sondern Datenschutz für künstliche Intelligenz, DePIN und sensible Unternehmensdaten. Primär aufgrund der zunehmenden Bedeutung von KIs und deren Verarbeitung von personenbezogenen Daten, kann genau diese Sicherheit das Projekt zum Profiteur machen.

Nillion-Chart | Quelle: CoinGecko

Für Nillion ist es entscheidend, ob es für eine echte Nachfrage durch Unternehmen, KI-Start-ups und DeFi-Projekte sorgen kann, welche einen Bedarf für vertrauliche Daten haben. Im Basisszenario könnte NIL von dem Marktumfeld kurzfristig noch etwas belastet werden, wobei es aufgrund des großen Interesses an Privacy-Coins profitiert und moderat bis 0,24 USD steigen könnte.

Mittelfristig dürfte sich der Kurs durch die wieder veröffentlichen Wirtschaftsdaten in den USA und die noch ausstehenden Zinssenkungen auf 0,37 USD besser entwickeln. Wenn das Privacy-Narrativ weiter an Bedeutung gewinnt, könnte er mit dem Rest des Sektors stärker profitieren. Dennoch sollten auch die Konkurrenz und Regulierungen im Auge behalten werden, die enorm belasten können.

Jetzt in Nillion investieren!

Zcash (ZEC): Einer der ältesten und ausgereiftesten Privacy-Coins

Die Kryptowährung Zcash wurde schon vor vielen Jahren entwickelt und wird von manchen als die Weiterentwicklung von Bitcoin und dessen Vorläufer DigiCash bezeichnet, wobei sie das Beste aus beiden Konzepten vereinen soll: Privatsphäre und Dezentralisierung sowie somit eine höhere Sicherheit. Dafür verwendet sie zkSNARKS, womit Daten ohne Preisgabe validiert werden können.

Eine Besonderheit von Zcash ist, dass es bisher noch optional ist, ob vertrauliche oder öffentliche Transaktionen gewählt werden. Während sich somit die Compliance-Probleme verringertn und Liquiditätszuflüsse fördern lassen, kann der Vorschlag der verpflichtenden Privatsphäre künftig zwar für einen absoluten Schutz sorgen, jedoch andererseits regulatorische Komplikationen verursachen.

Zcash-Chart | Quelle: CoinGecko

Zcash wird von vielen populären Krypto-Experten wie Arthur Hayes und Brian Armstrong gelobt. Weiter noch profitiert er von dem boomenden Privacy-Narrativ und der verbesserten Interoperabilität, während sich das Angebot durch Halvings verringert. Da jedoch von den USA und der EU bis Mitte 2027 strengere Regeln verabschiedet werden sollen, könnte es ZEC durch Delistings, Klagen und mehr belasten.

Kurzfristig könnte sich Zcash ähnlich wie Nillion positiv entwickeln und bis zu 957 USD erreichen, sofern der Krypto-Markt nur leicht korrigiert. Im mittleren Zeitrahmen sind Kurse von 1.000 bis 1.574 USD möglich, wobei ab Mitte 2027 Vorsicht walten gelassen werden sollte. Dann ist sogar ein Crash bis auf alte Tiefs von 30 USD denkbar. Auch wenn sich der Krypto-Markt regulatorisch öffnet, bleibt die Privatsphäre ein von Regierungen nicht gern gesehene Eigenschaft.

Jetzt in Zcash investieren!

Bitcoin Hyper (HYPER) - Risiko-Hebel für das Bitcoin-Narrativ mit L2

Bitcoin Hyper wird als "echtes Bitcoin-Layer-2-Netzwerk" beschrieben, mit welchem dank der Kombination mit der SVM schnelle Zahlungen, DeFi, Gaming, Memecoins und vieles mehr in dem neuartigen Bitcoin-Ökosystem ermöglicht werden sollen. Dieses ist über die kanonische Brücke eng mit der Bitcoin-Basischain verbunden, um somit von dessen Sicherheit zu profitieren.

Mithilfe der SVM sollen sich die Bitcoins innerhalb des Ökosystems so schnell und günstig wie noch nie versenden lassen, während das Projekt ebenso von der BTC-Optimierung und dessen Narrativ profitiert. Bereits geringe Anteile von 0,5 % der aktuell in Bitcoin verwahrten Liquidität könnten zu einem prosperierendem Ökosystem mit Milliardenbewertungen führen.

Berichte deuten darauf hin, dass eine zunehmende Anzahl von Entwicklern und Walen Interesse an Bitcoin Hyper gezeigt hat. Sollte die Adoption weiter zunehmen und immer mehr mit BTC betriebene Hochleistungsanwendungen hinzukommen, die den HYPER-Coin für Gebühren brauchen, sind nach dem Launch Anstiege von bis zu 0,020 USD denkbar. Jedoch könnte ein bärischer Krypto-Markt dies verhindern.

Sofern das BTCFi-Narrativ weiter an Bedeutung gewinnt und die Adoption steigt, sind schnell mittelfristig höhere Kursgewinne von 0,04 möglich. Allerdings sollte ebenso die Konkurrenz im Auge behalten werden, ob diese ihre Leistung auf vergleichbare Niveaus steigern und einen möglichen Entwicklungsvorsprung aufholen kann.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

