Stabilität, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit für die private Vorsorge der Rente - ADVERTORIAL von Dr. Oliver Pfeil, CEO der ÖKOWORLD AG Die Rente steht unter Druck: Demografie, längere Lebenserwartung und knappe staatliche Mittel machen private Vorsorge unverzichtbar. Doch Vorsorge darf nicht nur auf kurzfristige Renditen setzen. Sie braucht Stabilität, Verantwortung - und Zukunftsfähigkeit.Nachhaltige Geldanlage erfüllt genau diesen Anspruch. ...

