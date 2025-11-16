Die PORR bringt Strom in Bewegung - Milliardenprojekte wie SuedLink und Ultranet im Fokus

Anzeige / Werbung

Die Debatte um Infrastruktur fokussiert sich häufig auf Straßen, Brücken und Schienen. Doch eine funktionierende Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Fernwärme und Daten ist genauso essenziell für moderne Volkswirtschaften. Der Leitungsbau spielt dabei eine Schlüsselrolle und rückt zunehmend in den Fokus.

Effiziente Netze als Motoren für Wettbewerbsfähigkeit

Die Europäische Kommission stuft die transeuropäischen Netze für Strom, Gas und Daten als entscheidend für den Binnenmarkt ein. Sie sind das Rückgrat für Energieversorgungssicherheit, die Integration erneuerbarer Energien und die digitale Vernetzung. Modernisierung und Ausbau dieser Netze sollen dabei nicht nur das Klima schützen, sondern auch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt innerhalb der EU stärken.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, kommen im Leitungsbau immer häufiger moderne Technologien zum Einsatz. Automatisierung, Robotik, grabenlose Verlegetechniken und digitale Werkzeuge, wie Softwarelösungen, steigern Effizienz und Nachhaltigkeit. Der Rohrleitungsbauverband (rbv) hebt insbesondere das Potenzial von Building Information Modeling (BIM) hervor. Diese Methode vernetzt alle Projektbeteiligten digital und ermöglicht "eine optimierte Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken". Der Verband sieht in BIM eine "Schlüsseltechnologie", die den Leitungsbau "effizienter, transparenter und zukunftsfähiger" macht.

Die PORR als digitale Vorreiterin im Leitungsbau

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) erkannte früh das Potenzial von BIM und zählt heute zu den digitalen Vorreitern der Baubranche. Was einst im klassischen Hochbau begann, ist mittlerweile auch im Tunnel- und Leitungsbau angekommen. Besonders bei Großprojekten ist BIM bei der PORR "fast schon Standard".

Ein Leuchtturmprojekt im Bereich Leitungsbau ist "SuedLink". Mit rund zehn Milliarden Euro Investitionsvolumen zählt es zu den bedeutendsten Infrastrukturvorhaben Europas. Auf über 700 Kilometern soll Strom aus norddeutschen Windparks per Hochspannungs-Gleichstromleitung nach Süddeutschland transportiert werden. Die PORR ist beim technisch anspruchsvollen Abschnitt unter der Elbe (ElbX) beteiligt. In einer Tiefe von 20 Metern entsteht dort ein 5,2 Kilometer langer Tunnel zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Im Jahr 2025 kamen bei der Erstellung der Unterwasserbetonsohle sogar Taucher zum Einsatz, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen. Die Schächte für den Tunnelbau liegen im Grundwasser und müssen dauerhaft stabil und wasserdicht sein.

Ultranet: Nachhaltige Energieversorgung aus dem Norden

Neben SuedLink ist PORR auch beim Projekt Ultranet involviert. Die 340 Kilometer lange Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Leitung von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg wird ebenfalls dazu beitragen, Windstrom aus dem Norden effizient in den Süden zu transportieren. Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant.

Für eine Teilstrecke dieses Projekts erhielt die PORR den Auftrag zur Tiefgründung von 36 Masten. Dabei wurden 144 Bohrpfähle mit bis zu 1.500 mm Durchmesser gesetzt. Die Herausforderung lag nicht nur in der komplexen Logistik an mehreren Einsatzorten, sondern auch in strengen Umweltauflagen. So kam in den Hydrauliksystemen ausschließlich Bio-Öl zum Einsatz, um Boden und Grundwasser zu schützen.

Volle Auftragsbücher im Leitungsbau zu erwarten

Die Vielzahl an Projekten zeigt: Der Bedarf an Leitungsinfrastruktur bleibt hoch. Angesichts steigender Anforderungen im Zusammenhang mit Versorgungssicherheit, Energiewende und Digitalisierung ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Leistungen im Leitungsbau auch künftig bestehen bleibt. Entsprechende Projektplanungen deuten auf eine kontinuierliche Auslastung in diesem Segment hin.

AT0000609607