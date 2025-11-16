SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdienstleistungen für medizinische Unternehmen und deren Kliniken, hat heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (drei Monate zum 30. September 2025) und für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 insgesamt (seit Jahresbeginn 2025, neun Monate zum 30. September 2025) bekannt gegeben.
Highlights des dritten Quartals 2025
- Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das Betriebsergebnis lag bei 16 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der der SBC Medical Group zuzurechnende Nettogewinn lag bei 13 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 353 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Gewinn pro Aktie, definiert als der dem Unternehmen zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, lag für das am 30. September 2025 endende Quartal bei 0,12 US-Dollar, gegenüber 0,03 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Das EBITDA1, das durch Addition der Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen zum Betriebsergebnis berechnet wird, lag bei 17 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge1lag im dritten Quartal 2025 bei 38 %, verglichen mit 28 im dritten Quartal 2024.
- Die Eigenkapitalrendite, die als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital zum 30. September 2025 definiert ist, lag bei 23 %, was einem Anstieg von 17 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Anzahl der Franchise-Standorte2lag zum 30. September 2025 bei 258, was einem Anstieg von 34 Standorten gegenüber dem 30. September 2024 entspricht.
- Die Anzahl der Kunden3in den letzten zwölf Monaten zum 30. September 2025 belief sich auf 6,5 Millionen, was einem Anstieg von 14 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Zahl der wiederkehrenden Kunden4, die die Kliniken des Franchisenehmers zweimal oder öfter besuchten, lag bei 72 %.
1 EBITDA und EBITDA-Marge sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse".
2 Die Zahlen berücksichtigen das Franchising der Kliniken der Marke SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH und JUN CLINIC.
3 Die Anzahl der Kunden umfasst Kunden der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC. Die anwendbaren Zeiträume reichen vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025.
4 Die Zahlen beinhalten das Franchising der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic, berücksichtigen jedoch nicht die Kunden der AHH Clinics und der JUN CLINIC, ausgenommen kostenlose Beratungen. Der Prozentsatz der Kunden, die die Kliniken unserer Franchisenehmer zweimal oder öfter besucht haben.
Highlights des Jahres 2025 seit Jahresbeginn
- Der Gesamtumsatz lag bei 134 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das Betriebsergebnis lag bei 55 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der der SBC Medical Group zuzurechnende Nettogewinn lag bei 37 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 8 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Gewinn pro Aktie, der als dem Unternehmen zuzurechnender Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien definiert ist, lag für die neun Monate bis zum 30. September 2025 bei 0,36 US-Dollar, verglichen mit 0,42 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Das EBITDA1, das durch Addition der Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen zum Betriebsergebnis berechnet wird, lag bei 57 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 bei 42 %, verglichen mit 43 im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, sagte: "In Q3 2025 sank der Umsatz von SBC Medical im Vergleich zum Vorjahr um 18 %. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die Auswirkungen unserer bisherigen Initiativen zur Umstrukturierung des Geschäfts zurückzuführen, zu denen die Überarbeitung der Franchisegebühren und die Entkonsolidierung bestimmter Konzerngesellschaften gehören. Die Mieteinnahmen blieben hingegen, gestützt durch die Erneuerung medizinischer Geräte, stabil, und die Konsolidierung von AHH wirkte sich positiv auf das Gesamtergebnis aus.
Die Rentabilität verbesserte sich im Laufe des Quartals signifikant. Das Betriebsergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 15 %, der Nettogewinn stieg um 353 und die Marge des Betriebsergebnisses verbesserte sich auf 37 %. Hauptsächlich lassen sich diese Verbesserungen auf den Wegfall der im Vorjahr verbuchten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang und aktienbasierten Vergütungen zurückführen, was ein Zeichen dafür ist, dass sich unsere Kostenstruktur in Richtung eines nachhaltigen Niveaus normalisiert.
Wir werden weiterhin ein nachhaltiges Wachstum bis zum Jahr 2026 anstreben. Dafür konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung hochwertiger Lösungen, die Förderung von Mehrmarkeninitiativen im Dermatologiesegment und den Aufbau einer stärkeren Geschäftsgrundlage in den Überseemärkten."
Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025
Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang lässt sich in erster Linie auf eine überarbeitete Gebührenstruktur für Klinikdienstleistungen zurückführen, die zu geringeren Franchising-Einnahmen führte, sowie auf einen niedrigeren Umsatz aus Beschaffungsgeschäften aufgrund rückläufiger Bestellungen für medizinische Materialien und geringere Einnahmen aus Managementdienstleistungen aufgrund der Einstellung von Unterstützungsdienstleistungen für das Personal im Klinikbetrieb.
Der der SBC Medical Group zurechenbare Nettogewinn für das am 30. September 2025 endende Quartal lag bei 13 Millionen US-Dollar, gegenüber 3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Der Anstieg beruht vor allem auf deutlich geringeren Betriebsausgaben aufgrund des Wegfalls von aktienbasierten Vergütungskosten im Zusammenhang mit dem Börsengang im Vorjahr und geringeren Ertragsteueraufwendungen aufgrund des Wegfalls nicht abzugsfähiger aktienbasierter Vergütungen.
Das EBITDA1 lag bei 17 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 12 entspricht. Dies lässt sich vor allem auf die geringeren Betriebskosten zurückführen, die den Umsatzrückgang aufgrund der Einstellung der Personaldienstleistungen, der Entkonsolidierung von Kijimadairakanko Inc. und Skynet Academy Co., Ltd. sowie der Überarbeitung der Gebührenstruktur ausgleichen konnten.
Informationen zu SBC Medical
SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine breit aufgestellte medizinische Unternehmensgruppe, die eine Reihe von Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, unter anderem in den Bereichen fortgeschrittene ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Zahnmedizin, AGA (Haarwiederherstellung) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges, aus verschiedenen Klinikmarken bestehendes Portfolio und baut seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien, sowohl durch direkte Geschäftstätigkeiten als auch durch Initiativen im Bereich Medizintourismus aktiv aus.
Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 für die Aufnahme in den Russell 3000® Index ausgewählt, einen breit gefassten Benchmark-Index für den US-Aktienmarkt. SBC Medical Group Holdings Incorporated, dessen Unternehmenszweck lautet "Durch medizinische Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen", wird auch in Zukunft sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen anbieten und gleichzeitig sein globales Netzwerk stetig ausbauen.
Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie EBITDA und EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen hilfreiche Informationen zur Ertragslage des Unternehmens liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Performance und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und mehr Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Kennzahlen schaffen, auf die sich das Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.
Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich, und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Investoren sie nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.
Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.
Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
30. September
31. Dezember
VERMÖGENSWERTE
Umlaufvermögen:
Barmittel und Barmitteläquivalente
127.431.318
125.044.092
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.609.108
1.413.433
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbundene Parteien
58.585.273
28.846.680
Inventar
1.677.668
1.494.891
Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Parteien
9.757.901
5.992.585
Erstattungsfähige Ertragssteuer
841.677
Forderungen aus Kundenkrediten, kurzfristig
11.593.195
10.382.537
Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen
14.707.082
11.276.802
Umlaufvermögen gesamt
227.203.222
184.451.020
Anlagevermögen:
Sachanlagen, netto
6.995.263
8.771.902
Immaterielle Vermögenswerte, netto
23.302.796
1.590.052
Langfristige Investitionen, netto
4.608.439
3.049.972
Goodwill, netto
4.924.699
4.613.784
Kryptowährungen
570.286
Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig verbundene Parteien
14.709.715
8.397.582
Operatives Leasing Right-of-Use-Assets
4.886.486
5.267.056
Finanzleasing Right-of-Use-Assets
478.742
Latente Steueransprüche
607.731
9.798.071
Forderungen aus Kundenkrediten, langfristig
6.553.611
5.023.551
Langfristige Vorauszahlungen
396.242
1.745.801
Langfristige Investitionen in MCs verbundene Parteien
18.869.390
17.820.910
Sonstige Vermögenswerte
7.256.463
15.553.453
Anlagevermögen gesamt
94.159.863
81.632.134
Vermögenswerte gesamt
321.363.085
266.083.154
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten
17.258.372
13.875.179
Verbindlichkeiten verbundene Parteien
2.842.877
659.044
Kurzfristiger Anteil langfristiger Darlehen
3.044.470
96.824
Verbindlichkeiten aus Wechseln und sonstige Verbindlichkeiten, kurzfristig verbundene Parteien
1.637.370
26.255
Vorschüsse von Kunden
1.030.416
820.898
Vorschüsse von Kunden verbundene Parteien
6.957.477
11.739.533
Zu zahlende Ertragssteuer
766.796
18.705.851
Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, kurzfristig
3.545.667
4.341.522
Verbindlichkeiten aus Finanzleasing, kurzfristig
147.603
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
4.561.978
8.103.194
Aufgrund von verbundenen Parteien
2.791.808
2.823.590
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt
44.584.834
61.191.890
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Darlehen
18.078.324
6.502.682
Verbindlichkeiten aus Wechseln und sonstige Verbindlichkeiten, langfristig verbundene Parteien
5.334
Latente Steuerverbindlichkeiten
7.769.090
926.023
Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, langfristig
1.564.370
1.241.526
Verbindlichkeiten aus Finanzleasing, langfristig
136.677
Sonstige Verbindlichkeiten
1.170.589
1.193.541
Langfristige Verbindlichkeiten gesamt
28.719.050
9.869.106
Verbindlichkeiten gesamt
73.303.884
71.060.996
Eigenkapital:
Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; zum 30. September 2025 und zum 31. Dezember 2024 keine Aktien ausgegeben und im Umlauf)
Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 und 103.020.816 ausgegebene Aktien, 102.576.943 bzw. 102.750.816 ausgegebene Aktien zum 30. September 2025 bzw. 31. Dezember 2024)
10.388
10.302
Zusätzliches eingezahltes Kapital
72.196.114
62.513.923
Eigene Aktien (zu Anschaffungskosten, 1.304.308 und 270.000 Aktien zum 30. September 2025 bzw. 31. Dezember 2024)
(7.749.997
(2.700.000
Gewinnrücklagen
226.248.329
189.463.007
Kumulierter sonstiger Comprehensive Loss
(42.716.542
(54.178.075
Eigenkapital der Total SBC Medical Group Holdings Incorporated gesamt
247.988.292
195.109.157
Nicht beherrschende Anteile
70.909
(86.999
Eigenkapital gesamt
248.059.201
195.022.158
Verbindlichkeiten und Eigenkapital gesamt
321.363.085
266.083.154
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Für die drei Monate
Für die neun Monate
2025
2024
2025
2024
Umsatz, netto verbundene Parteien
39.617.548
51.209.243
123.819.591
152.718.488
Umsatz, netto
3.735.687
1.875.640
10.221.192
8.276.517
Umsatz gesamt, netto
43.353.235
53.084.883
134.040.783
160.995.005
Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von verbundenen Parteien in Höhe von 4.018.377 US-Dollar und 2.039.492 US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2025 und 2024, sowie 12.144.907 US-Dollar und 7.452.954 US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2025 bzw. 2024)
12.741.748
9.845.793
35.685.635
38.816.865
Bruttogewinn
30.611.487
43.239.090
98.355.148
122.178.140
Betriebskosten:
Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeine Kosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeiner Kosten von verbundenen Parteien in Höhe von 154.063 US-Dollar und null US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2025 und 2024 sowie 569.830 US-Dollar und null US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024)
14.730.247
16.597.032
43.717.642
43.784.637
Aktienbasierte Vergütung
12.807.455
12.807.455
Betriebskosten gesamt
14.730.247
29.404.487
43.717.642
56.592.092
Erträge aus der Geschäftstätigkeit
15.881.240
13.834.603
54.637.506
65.586.048
Sonstige Erträge (Aufwendungen):
Zinserträge
120.384
7.950
198.599
37.283
Zinsaufwendungen
(48.635
(5.466
(104.493
(15.898
Sonstige Erträge (einschließlich sonstiger Erträge von verbundenen Parteien in Höhe von 3.069 US-Dollar und null US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2025 und 2024 sowie 3.069 US-Dollar und null US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024)
2.526.035
65.922
2.711.134
721.894
Sonstige Aufwendungen
(6.564
(795.158
(2.836.288
(2.746.450
Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen
8.746.138
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen
34.404
146.036
Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft
3.813.609
Sonstige Erträge (Aufwendungen) gesamt
2.625.624
(726.752
8.861.126
1.810.438
Ergebnis vor Ertragsteuern
18.506.864
13.107.851
63.498.632
67.396.486
Ertragsteuern
5.673.538
10.273.384
26.733.504
27.254.478
Nettoertrag
12.833.326
2.834.467
36.765.128
40.142.008
Abzüglich: Nettoertrag (Verlust), der nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist
8.690
1.573
(20.194
66.954
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettoertrag
12.824.636
2.832.894
36.785.322
40.075.054
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust):
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung
(6.791.961
20.783.646
11.639.635
1.543.245
Gesamtergebnis gesamt
6.041.365
23.618.113
48.404.763
41.685.253
Abzüglich: Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Gesamtergebnis
10.329
180.093
157.908
110.093
Gesamtergebnis, das SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnen ist
6.031.036
23.438.020
48.246.855
41.575.160
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettoertrag pro Aktie
Unverwässert und verwässert
0,12
0,03
0,36
0,42
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
Unverwässert und verwässert
102.642.634
95.095.144
103.139.851
94.495.533
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Für die neun Monate
2025
2024
CASHFLOWS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Nettoertrag
36.765.128
40.142.008
Anpassungen zur Überleitung des Nettoertrags zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Aufwand für Abschreibungen und Amortisationen
2.010.616
2.867.781
Nicht zahlungswirksame Leasingaufwendungen
3.436.789
2.908.990
Rückstellung für (Auflösung von) Kreditausfällen
305.963
(127.196
Aktienbasierte Vergütung
12.807.455
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Finanzanlagen
(724.476
1.682.282
Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft
(3.813.609
Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen
(8.746.138
Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
(414.167
185.284
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen
(146.036
Latente Ertragsteuern
9.104.235
(2.154.837
Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(1.084.316
(804.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbundene Parteien
(28.031.690
4.971.911
Inventar
265.052
763.075
Forderungen aus Finanzleasing verbundene Parteien
(9.227.612
(3.430.267
Forderungen aus Kundenkrediten
12.153.263
12.860.220
Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen
(2.180.695
902.230
Langfristige Vorauszahlungen
281.666
432.380
Sonstige Vermögenswerte
77.609
(348.178
Verbindlichkeiten
2.549.938
(10.511.619
Verbindlichkeiten verbundene Parteien
2.144.314
Wechsel und sonstige Verbindlichkeiten verbundene Parteien
(12.759.536
(14.030.092
Vorauszahlungen von Kunden
161.165
(1.401.437
Vorauszahlungen von Kunden verbundene Parteien
(5.470.844
(3.565.778
Zu zahlende Ertragssteuer
(19.936.155
(549.446
Verbindlichkeiten aus operativem Leasing
(3.639.887
(2.971.946
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
(4.096.471
(9.010.270
Sonstige Verbindlichkeiten
(93.141
81.290
NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) LAUFENDE(R) GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
(27.295.426
27.886.231
CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
Erwerb von Sachanlagen
(603.484
(1.974.285
Erwerb von Wandelanleihen
(1.700.000
Vorauszahlungen für Sachanlagen
(838.568
(843.740
Vorauszahlungen an verbundene Parteien
(617.804
Zahlungen im Namen verbundener Parteien
(1.840.801
(5.245.990
Erwerb von langfristigen Finanzanlagen
(654.070
(331.496
Erwerb von Kryptowährungen
(424.250
Für den Erwerb einer Tochtergesellschaft aufgewendete Barmittel, abzüglich erworbener Barmittel
(14.861.858
Langfristige Darlehen an Dritte
(14.514
(80.793
Rückzahlungen von verbundenen Parteien
1.911.440
5.990.990
Rückzahlungen von Dritten
73.928
62.927
Erträge aus der Rückzahlung von Lebensversicherungspolicen
17.735.717
Veräußerung einer Tochtergesellschaft, abzüglich veräußerter Barmittel
(815.819
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.755.983
1.971
NETTO-CASHFLOW AUS (FÜR) INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
3.239.523
(5.554.039
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Fremdkapital aus langfristigen Darlehen
14.851.980
Fremdkapital von verbundenen Parteien
15.000
Erträge aus der umgekehrten Rekapitalisierung, abzüglich Transaktionskosten
11.707.417
Erträge aus der Ausübung von Aktienoptionsscheinen
31.374
Rückzahlung langfristiger Darlehen
(721.874
(89.448
Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzleasing
(310.603
Rückzahlungen an verbundene Parteien
(46.782
(65.305
Rückkauf von Stammaktien
(4.999.997
Angenommener Beitrag im Zusammenhang mit Preisänderungen bei der Veräußerung von Sachanlagen
9.682.277
NETTO-CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
18.470.001
11.584.038
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
7.973.128
453.908
NETTOVERÄNDERUNG DER BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE
2.387.226
34.370.138
BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
125.044.092
103.022.932
BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
127.431.318
137.393.070
ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON KAPITALFLUSSINFORMATIONEN
Für Zinsaufwendungen gezahlte Barmittel
104.493
15.898
Für Ertragsteuern aufgewendete Barmittel, netto
37.555.740
31.332.123
NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Sachanlagen, die aus langfristigen Vorauszahlungen übertragen wurden
1.428.254
164.781
Right-of-Use-Assets aus operativem Leasing, die im Austausch für Verbindlichkeiten aus operativem Leasing erworben wurden
105.556
Right-of-Use-Assets aus Finanzleasing, die im Austausch für Verbindlichkeiten aus Finanzleasing erworben wurden
612.466
Neubewertung von Verbindlichkeiten aus operativem Leasing und Right-of-Use-Asstes aufgrund von Leasingänderungen
2.646.028
2.408.752
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Kreditdienstleistungen
14.362.902
20.398.301
Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien
86
Ausgabe von Stammaktien aus der Umwandlung von Wandelanleihen
2.700.000
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.
ÜBERLEITUNG VON GAAP- ZU NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Für die drei Monate bis zum
Für die neun Monate bis zum
2025
2024
2025
2024
Gesamtumsatz, netto
43.353.235
53.084.883
134.040.783
160.995.005
Erträge aus der Geschäftstätigkeit
15.881.240
13.834.603
54.637.506
65.586.048
Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen
746.211
1.018.359
2.010.616
2.867.781
EBITDA
16.627.451
14.852.962
56.648.122
68.453.829
EBITDA-Marge
38
28
42
43
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
