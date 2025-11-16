SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdienstleistungen für medizinische Unternehmen und deren Kliniken, hat heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (drei Monate zum 30. September 2025) und für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 insgesamt (seit Jahresbeginn 2025, neun Monate zum 30. September 2025) bekannt gegeben.

Highlights des dritten Quartals 2025

Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis lag bei 16 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

lag bei 16 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der der SBC Medical Group zuzurechnende Nettogewinn lag bei 13 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 353 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

lag bei 13 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 353 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie , definiert als der dem Unternehmen zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, lag für das am 30. September 2025 endende Quartal bei 0,12 US-Dollar, gegenüber 0,03 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

, definiert als der dem Unternehmen zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, lag für das am 30. September 2025 endende Quartal bei 0,12 US-Dollar, gegenüber 0,03 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Das EBITDA 1 , das durch Addition der Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen zum Betriebsergebnis berechnet wird, lag bei 17 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge 1 lag im dritten Quartal 2025 bei 38 %, verglichen mit 28 im dritten Quartal 2024.

, das durch Addition der Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen zum Betriebsergebnis berechnet wird, lag bei 17 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge lag im dritten Quartal 2025 bei 38 %, verglichen mit 28 im dritten Quartal 2024. Die Eigenkapitalrendite , die als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital zum 30. September 2025 definiert ist, lag bei 23 %, was einem Anstieg von 17 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

, die als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital zum 30. September 2025 definiert ist, lag bei 23 %, was einem Anstieg von 17 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Franchise-Standorte 2 lag zum 30. September 2025 bei 258, was einem Anstieg von 34 Standorten gegenüber dem 30. September 2024 entspricht.

lag zum 30. September 2025 bei 258, was einem Anstieg von 34 Standorten gegenüber dem 30. September 2024 entspricht. Die Anzahl der Kunden 3 in den letzten zwölf Monaten zum 30. September 2025 belief sich auf 6,5 Millionen, was einem Anstieg von 14 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

in den letzten zwölf Monaten zum 30. September 2025 belief sich auf 6,5 Millionen, was einem Anstieg von 14 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der wiederkehrenden Kunden4, die die Kliniken des Franchisenehmers zweimal oder öfter besuchten, lag bei 72 %.

1 EBITDA und EBITDA-Marge sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse". 2 Die Zahlen berücksichtigen das Franchising der Kliniken der Marke SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH und JUN CLINIC. 3 Die Anzahl der Kunden umfasst Kunden der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC. Die anwendbaren Zeiträume reichen vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025. 4 Die Zahlen beinhalten das Franchising der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic, berücksichtigen jedoch nicht die Kunden der AHH Clinics und der JUN CLINIC, ausgenommen kostenlose Beratungen. Der Prozentsatz der Kunden, die die Kliniken unserer Franchisenehmer zweimal oder öfter besucht haben.

Highlights des Jahres 2025 seit Jahresbeginn

Der Gesamtumsatz lag bei 134 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

lag bei 134 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis lag bei 55 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

lag bei 55 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der der SBC Medical Group zuzurechnende Nettogewinn lag bei 37 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 8 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

zuzurechnende Nettogewinn lag bei 37 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 8 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie , der als dem Unternehmen zuzurechnender Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien definiert ist, lag für die neun Monate bis zum 30. September 2025 bei 0,36 US-Dollar, verglichen mit 0,42 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

, der als dem Unternehmen zuzurechnender Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien definiert ist, lag für die neun Monate bis zum 30. September 2025 bei 0,36 US-Dollar, verglichen mit 0,42 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Das EBITDA1, das durch Addition der Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen zum Betriebsergebnis berechnet wird, lag bei 57 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 bei 42 %, verglichen mit 43 im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, sagte: "In Q3 2025 sank der Umsatz von SBC Medical im Vergleich zum Vorjahr um 18 %. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die Auswirkungen unserer bisherigen Initiativen zur Umstrukturierung des Geschäfts zurückzuführen, zu denen die Überarbeitung der Franchisegebühren und die Entkonsolidierung bestimmter Konzerngesellschaften gehören. Die Mieteinnahmen blieben hingegen, gestützt durch die Erneuerung medizinischer Geräte, stabil, und die Konsolidierung von AHH wirkte sich positiv auf das Gesamtergebnis aus.

Die Rentabilität verbesserte sich im Laufe des Quartals signifikant. Das Betriebsergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 15 %, der Nettogewinn stieg um 353 und die Marge des Betriebsergebnisses verbesserte sich auf 37 %. Hauptsächlich lassen sich diese Verbesserungen auf den Wegfall der im Vorjahr verbuchten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang und aktienbasierten Vergütungen zurückführen, was ein Zeichen dafür ist, dass sich unsere Kostenstruktur in Richtung eines nachhaltigen Niveaus normalisiert.

Wir werden weiterhin ein nachhaltiges Wachstum bis zum Jahr 2026 anstreben. Dafür konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung hochwertiger Lösungen, die Förderung von Mehrmarkeninitiativen im Dermatologiesegment und den Aufbau einer stärkeren Geschäftsgrundlage in den Überseemärkten."

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025

Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang lässt sich in erster Linie auf eine überarbeitete Gebührenstruktur für Klinikdienstleistungen zurückführen, die zu geringeren Franchising-Einnahmen führte, sowie auf einen niedrigeren Umsatz aus Beschaffungsgeschäften aufgrund rückläufiger Bestellungen für medizinische Materialien und geringere Einnahmen aus Managementdienstleistungen aufgrund der Einstellung von Unterstützungsdienstleistungen für das Personal im Klinikbetrieb.

Der der SBC Medical Group zurechenbare Nettogewinn für das am 30. September 2025 endende Quartal lag bei 13 Millionen US-Dollar, gegenüber 3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Der Anstieg beruht vor allem auf deutlich geringeren Betriebsausgaben aufgrund des Wegfalls von aktienbasierten Vergütungskosten im Zusammenhang mit dem Börsengang im Vorjahr und geringeren Ertragsteueraufwendungen aufgrund des Wegfalls nicht abzugsfähiger aktienbasierter Vergütungen.

Das EBITDA1 lag bei 17 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 12 entspricht. Dies lässt sich vor allem auf die geringeren Betriebskosten zurückführen, die den Umsatzrückgang aufgrund der Einstellung der Personaldienstleistungen, der Entkonsolidierung von Kijimadairakanko Inc. und Skynet Academy Co., Ltd. sowie der Überarbeitung der Gebührenstruktur ausgleichen konnten.

Konferenzschaltung

Das Unternehmen wird am Montag, den 17. November 2025, um 5 pm Eastern Time (oder Montag, den 18. November 2025, um 7 am Japan Time) eine Konferenzschaltung abhalten, um die Finanzergebnisse zu besprechen und Fragen live zu beantworten.

Bitte registrieren Sie sich vor der Konferenz über den nachstehenden Link.

https://edge.media-server.com/mmc/p/e2znwqtx/

Sie werden dann automatisch zur Registrierungsseite für die "Finanzergebnisse Q3 2025" weitergeleitet. Bitte führen Sie die beschriebenen Schritte aus, um Ihre Registrierungsdaten einzugeben, und klicken Sie anschließend auf "Absenden". Nach der Registrierung können Sie auf die spezielle Website für die Konferenzschaltung zugreifen. Neben der Möglichkeit, die Konferenzschaltung zu verfolgen, bietet diese Website auch Zugang zu Informationen über die Referenten sowie zu früheren Investor-Relations-Materialien.

Die Unterlagen zur Ergebnispräsentation können Sie bereits 10 Minuten vor Beginn der Konferenzschaltung auf der Website einsehen. Die Unterlagen werden auch zum Download bereitstehen.

Eine Aufzeichnung der Konferenzschaltung wird bis zum 17. November 2026 verfügbar sein.

Außerdem werden die Gewinnmitteilung, begleitende Folien und eine archivierte Webcast-Aufzeichnung dieser Konferenzschaltung auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens zur Verfügung stehen unter https://ir.sbc-holdings.com/

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine breit aufgestellte medizinische Unternehmensgruppe, die eine Reihe von Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, unter anderem in den Bereichen fortgeschrittene ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Zahnmedizin, AGA (Haarwiederherstellung) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges, aus verschiedenen Klinikmarken bestehendes Portfolio und baut seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien, sowohl durch direkte Geschäftstätigkeiten als auch durch Initiativen im Bereich Medizintourismus aktiv aus.

Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 für die Aufnahme in den Russell 3000® Index ausgewählt, einen breit gefassten Benchmark-Index für den US-Aktienmarkt. SBC Medical Group Holdings Incorporated, dessen Unternehmenszweck lautet "Durch medizinische Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen", wird auch in Zukunft sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen anbieten und gleichzeitig sein globales Netzwerk stetig ausbauen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie EBITDA und EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen hilfreiche Informationen zur Ertragslage des Unternehmens liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Performance und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und mehr Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Kennzahlen schaffen, auf die sich das Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich, und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Investoren sie nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.

Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.

Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONZERNBILANZ



30. September

2025 31. Dezember

2024 VERMÖGENSWERTE Umlaufvermögen: Barmittel und Barmitteläquivalente 127.431.318 125.044.092 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.609.108 1.413.433 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbundene Parteien 58.585.273 28.846.680 Inventar 1.677.668 1.494.891 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Parteien 9.757.901 5.992.585 Erstattungsfähige Ertragssteuer 841.677 Forderungen aus Kundenkrediten, kurzfristig 11.593.195 10.382.537 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen 14.707.082 11.276.802 Umlaufvermögen gesamt 227.203.222 184.451.020 Anlagevermögen: Sachanlagen, netto 6.995.263 8.771.902 Immaterielle Vermögenswerte, netto 23.302.796 1.590.052 Langfristige Investitionen, netto 4.608.439 3.049.972 Goodwill, netto 4.924.699 4.613.784 Kryptowährungen 570.286 Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig verbundene Parteien 14.709.715 8.397.582 Operatives Leasing Right-of-Use-Assets 4.886.486 5.267.056 Finanzleasing Right-of-Use-Assets 478.742 Latente Steueransprüche 607.731 9.798.071 Forderungen aus Kundenkrediten, langfristig 6.553.611 5.023.551 Langfristige Vorauszahlungen 396.242 1.745.801 Langfristige Investitionen in MCs verbundene Parteien 18.869.390 17.820.910 Sonstige Vermögenswerte 7.256.463 15.553.453 Anlagevermögen gesamt 94.159.863 81.632.134 Vermögenswerte gesamt 321.363.085 266.083.154 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten 17.258.372 13.875.179 Verbindlichkeiten verbundene Parteien 2.842.877 659.044 Kurzfristiger Anteil langfristiger Darlehen 3.044.470 96.824 Verbindlichkeiten aus Wechseln und sonstige Verbindlichkeiten, kurzfristig verbundene Parteien 1.637.370 26.255 Vorschüsse von Kunden 1.030.416 820.898 Vorschüsse von Kunden verbundene Parteien 6.957.477 11.739.533 Zu zahlende Ertragssteuer 766.796 18.705.851 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, kurzfristig 3.545.667 4.341.522 Verbindlichkeiten aus Finanzleasing, kurzfristig 147.603 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 4.561.978 8.103.194 Aufgrund von verbundenen Parteien 2.791.808 2.823.590 Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 44.584.834 61.191.890 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Darlehen 18.078.324 6.502.682 Verbindlichkeiten aus Wechseln und sonstige Verbindlichkeiten, langfristig verbundene Parteien 5.334 Latente Steuerverbindlichkeiten 7.769.090 926.023 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, langfristig 1.564.370 1.241.526 Verbindlichkeiten aus Finanzleasing, langfristig 136.677 Sonstige Verbindlichkeiten 1.170.589 1.193.541 Langfristige Verbindlichkeiten gesamt 28.719.050 9.869.106 Verbindlichkeiten gesamt 73.303.884 71.060.996 Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; zum 30. September 2025 und zum 31. Dezember 2024 keine Aktien ausgegeben und im Umlauf) Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 und 103.020.816 ausgegebene Aktien, 102.576.943 bzw. 102.750.816 ausgegebene Aktien zum 30. September 2025 bzw. 31. Dezember 2024) 10.388 10.302 Zusätzliches eingezahltes Kapital 72.196.114 62.513.923 Eigene Aktien (zu Anschaffungskosten, 1.304.308 und 270.000 Aktien zum 30. September 2025 bzw. 31. Dezember 2024) (7.749.997 (2.700.000 Gewinnrücklagen 226.248.329 189.463.007 Kumulierter sonstiger Comprehensive Loss (42.716.542 (54.178.075 Eigenkapital der Total SBC Medical Group Holdings Incorporated gesamt 247.988.292 195.109.157 Nicht beherrschende Anteile 70.909 (86.999 Eigenkapital gesamt 248.059.201 195.022.158 Verbindlichkeiten und Eigenkapital gesamt 321.363.085 266.083.154

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND GESAMTERGEBNIS



Für die drei Monate

bis zum 30. September Für die neun Monate

bis zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Umsatz, netto verbundene Parteien 39.617.548 51.209.243 123.819.591 152.718.488 Umsatz, netto 3.735.687 1.875.640 10.221.192 8.276.517 Umsatz gesamt, netto 43.353.235 53.084.883 134.040.783 160.995.005 Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von verbundenen Parteien in Höhe von 4.018.377 US-Dollar und 2.039.492 US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2025 und 2024, sowie 12.144.907 US-Dollar und 7.452.954 US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2025 bzw. 2024) 12.741.748 9.845.793 35.685.635 38.816.865 Bruttogewinn 30.611.487 43.239.090 98.355.148 122.178.140 Betriebskosten: Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeine Kosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeiner Kosten von verbundenen Parteien in Höhe von 154.063 US-Dollar und null US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2025 und 2024 sowie 569.830 US-Dollar und null US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024) 14.730.247 16.597.032 43.717.642 43.784.637 Aktienbasierte Vergütung 12.807.455 12.807.455 Betriebskosten gesamt 14.730.247 29.404.487 43.717.642 56.592.092 Erträge aus der Geschäftstätigkeit 15.881.240 13.834.603 54.637.506 65.586.048 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinserträge 120.384 7.950 198.599 37.283 Zinsaufwendungen (48.635 (5.466 (104.493 (15.898 Sonstige Erträge (einschließlich sonstiger Erträge von verbundenen Parteien in Höhe von 3.069 US-Dollar und null US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2025 und 2024 sowie 3.069 US-Dollar und null US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024) 2.526.035 65.922 2.711.134 721.894 Sonstige Aufwendungen (6.564 (795.158 (2.836.288 (2.746.450 Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen 8.746.138 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen 34.404 146.036 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft 3.813.609 Sonstige Erträge (Aufwendungen) gesamt 2.625.624 (726.752 8.861.126 1.810.438 Ergebnis vor Ertragsteuern 18.506.864 13.107.851 63.498.632 67.396.486 Ertragsteuern 5.673.538 10.273.384 26.733.504 27.254.478 Nettoertrag 12.833.326 2.834.467 36.765.128 40.142.008 Abzüglich: Nettoertrag (Verlust), der nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist 8.690 1.573 (20.194 66.954 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettoertrag 12.824.636 2.832.894 36.785.322 40.075.054 Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust): Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung (6.791.961 20.783.646 11.639.635 1.543.245 Gesamtergebnis gesamt 6.041.365 23.618.113 48.404.763 41.685.253 Abzüglich: Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Gesamtergebnis 10.329 180.093 157.908 110.093 Gesamtergebnis, das SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnen ist 6.031.036 23.438.020 48.246.855 41.575.160 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettoertrag pro Aktie Unverwässert und verwässert 0,12 0,03 0,36 0,42 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien Unverwässert und verwässert 102.642.634 95.095.144 103.139.851 94.495.533 Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG



Für die neun Monate

bis zum 30. September 2025 2024 CASHFLOWS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Nettoertrag 36.765.128 40.142.008 Anpassungen zur Überleitung des Nettoertrags zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Aufwand für Abschreibungen und Amortisationen 2.010.616 2.867.781 Nicht zahlungswirksame Leasingaufwendungen 3.436.789 2.908.990 Rückstellung für (Auflösung von) Kreditausfällen 305.963 (127.196 Aktienbasierte Vergütung 12.807.455 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Finanzanlagen (724.476 1.682.282 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft (3.813.609 Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen (8.746.138 Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (414.167 185.284 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen (146.036 Latente Ertragsteuern 9.104.235 (2.154.837 Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.084.316 (804.000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbundene Parteien (28.031.690 4.971.911 Inventar 265.052 763.075 Forderungen aus Finanzleasing verbundene Parteien (9.227.612 (3.430.267 Forderungen aus Kundenkrediten 12.153.263 12.860.220 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen (2.180.695 902.230 Langfristige Vorauszahlungen 281.666 432.380 Sonstige Vermögenswerte 77.609 (348.178 Verbindlichkeiten 2.549.938 (10.511.619 Verbindlichkeiten verbundene Parteien 2.144.314 Wechsel und sonstige Verbindlichkeiten verbundene Parteien (12.759.536 (14.030.092 Vorauszahlungen von Kunden 161.165 (1.401.437 Vorauszahlungen von Kunden verbundene Parteien (5.470.844 (3.565.778 Zu zahlende Ertragssteuer (19.936.155 (549.446 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing (3.639.887 (2.971.946 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (4.096.471 (9.010.270 Sonstige Verbindlichkeiten (93.141 81.290 NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) LAUFENDE(R) GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (27.295.426 27.886.231 CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN Erwerb von Sachanlagen (603.484 (1.974.285 Erwerb von Wandelanleihen (1.700.000 Vorauszahlungen für Sachanlagen (838.568 (843.740 Vorauszahlungen an verbundene Parteien (617.804 Zahlungen im Namen verbundener Parteien (1.840.801 (5.245.990 Erwerb von langfristigen Finanzanlagen (654.070 (331.496 Erwerb von Kryptowährungen (424.250 Für den Erwerb einer Tochtergesellschaft aufgewendete Barmittel, abzüglich erworbener Barmittel (14.861.858 Langfristige Darlehen an Dritte (14.514 (80.793 Rückzahlungen von verbundenen Parteien 1.911.440 5.990.990 Rückzahlungen von Dritten 73.928 62.927 Erträge aus der Rückzahlung von Lebensversicherungspolicen 17.735.717 Veräußerung einer Tochtergesellschaft, abzüglich veräußerter Barmittel (815.819 Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.755.983 1.971 NETTO-CASHFLOW AUS (FÜR) INVESTITIONSTÄTIGKEITEN 3.239.523 (5.554.039 CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Fremdkapital aus langfristigen Darlehen 14.851.980 Fremdkapital von verbundenen Parteien 15.000 Erträge aus der umgekehrten Rekapitalisierung, abzüglich Transaktionskosten 11.707.417 Erträge aus der Ausübung von Aktienoptionsscheinen 31.374 Rückzahlung langfristiger Darlehen (721.874 (89.448 Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzleasing (310.603 Rückzahlungen an verbundene Parteien (46.782 (65.305 Rückkauf von Stammaktien (4.999.997 Angenommener Beitrag im Zusammenhang mit Preisänderungen bei der Veräußerung von Sachanlagen 9.682.277 NETTO-CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN 18.470.001 11.584.038 Auswirkungen von Wechselkursänderungen 7.973.128 453.908 NETTOVERÄNDERUNG DER BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE 2.387.226 34.370.138 BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS 125.044.092 103.022.932 BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS 127.431.318 137.393.070 ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON KAPITALFLUSSINFORMATIONEN Für Zinsaufwendungen gezahlte Barmittel 104.493 15.898 Für Ertragsteuern aufgewendete Barmittel, netto 37.555.740 31.332.123 NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Sachanlagen, die aus langfristigen Vorauszahlungen übertragen wurden 1.428.254 164.781 Right-of-Use-Assets aus operativem Leasing, die im Austausch für Verbindlichkeiten aus operativem Leasing erworben wurden 105.556 Right-of-Use-Assets aus Finanzleasing, die im Austausch für Verbindlichkeiten aus Finanzleasing erworben wurden 612.466 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus operativem Leasing und Right-of-Use-Asstes aufgrund von Leasingänderungen 2.646.028 2.408.752 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Kreditdienstleistungen 14.362.902 20.398.301 Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien 86 Ausgabe von Stammaktien aus der Umwandlung von Wandelanleihen 2.700.000 Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

ÜBERLEITUNG VON GAAP- ZU NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen Für die drei Monate bis zum

30. September Für die neun Monate bis zum

30. September 2025 2024 2025 2024 Gesamtumsatz, netto 43.353.235 53.084.883 134.040.783 160.995.005 Erträge aus der Geschäftstätigkeit 15.881.240 13.834.603 54.637.506 65.586.048 Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen 746.211 1.018.359 2.010.616 2.867.781 EBITDA 16.627.451 14.852.962 56.648.122 68.453.829 EBITDA-Marge 38 28 42 43 Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251114401138/de/

Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui Head of IR Department E-Mail: ir@sbc-holdings.com



ICR LLC (US-Zeit)

Bill Zima Managing Partner E-Mail: bill.zima@icrinc.com