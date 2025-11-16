Der Ursprung von Gold ist eines der größten Mysterien unserer Zeit. Lange in Vergessenheit geratene Archivdaten von Teleskopen der Nasa und Esa könnten jetzt helfen, das Rätsel zu lösen. Nach dem Urknall bestand das frühe Universum zunächst nur aus Wasserstoff, Helium und einem kleinen Anteil Lithium. Später entstanden durch Kernfusion in Sternen schwerere Elemente bis hin zu Eisen. Eines der größten Rätsel unserer Zeit ist, wie die ersten noch schwereren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...