Unterföhring (ots) -Was geht los da rein! Mit wunderbaren 10,8 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.) ist "The Masked Singer" die stärkste Show am Samstagabend und bestätigt die bestechende Form der Auftaktshow. Im Vergleich zur Vorwoche kann die Rätsel-Show sogar noch leicht zulegen. Insgesamt schalten 4,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.) ein.Zweite Show. Zweite internationale Größe enthüllt.Am Ende entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn-App, wer die Show verlassen muss: Für KISS ist die Reise bei "The Masked Singer" nach der zweiten Ausgabe vorbei. Doch wer steckt unter der Maske? Chris Tall tippt auf Mel C, Alec und Sascha von "The BossHoss" verdächtigen Ireen Sheer. Verona Pooth und die Joyn-App-User haben hingegen Hollywood-Schauspielerin Brigitte Nielsen im Verdacht. Und behalten Recht: Aus der KISS-Maske schlüpft Brigitte Nielsen. Nach ihrer Demaskierung erzählt die Dänin: "Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nach Hause gehen muss. Ich hatte echt gehofft, dass ich eine Woche länger bleiben kann. Was geht los da rein!?"Infos zu allen Masken, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder aus der Liveshow zum Download im "The Masked Singer"-Pressefolder (https://www.picdrop.com/joyn/themaskedsinger/)Live-Show verpasst? Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar."The Masked Singer" - immer samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag: MaskedSingerBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 16.11.2025 (vorläufig gewichtet)