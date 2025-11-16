Wer für den Nachwuchs vorsorgen will, legt mit Wertpapiersparplänen ein gutes Fundament. Zumal die Bundesregierung im Rahmen der sogenannten "Frühstartrente" vom Jahr 2026 an mit 10 Euro im Monat mithelfen will. BÖRSE ONLINE hat die Anbieter getestet und sagen, worauf Eltern bei der Auswahl achten sollten. Früh starten lohnt sich Wer Kindern finanziell etwas Gutes tun will, kommt am Kapitalmarkt kaum vorbei - darin sind Experten, Berater und Verbraucherschützer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.