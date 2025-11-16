Quartalszahlen im Fokus!: Von Shorts auf Techwerten, PR-Peinlichkeiten und erfolgreichen Swing-Trades

Es ging hoch her in der abgelaufenen Woche: Michael Burry erklärte seinen Short auf Palantir, DroneShield brachte seinen Kurs unnötig unter Druck und jede Menge DAX-Konzerne öffneten ihre Bücher. Die Woche im Überblick!Michael Burry, Palantir & DAX-Schwergewichte im Fokus Starinvestor Michael Burry baut eine Short-Position gegen Palantir auf. Auslöser sind die stark gestiegenen Erwartungen an AI-Geschäftsmodelle. Burry warnt vor "überzogener Euphorie" - trotz anhaltend guter Auftragseingänge bei Palantir. Bei den DAX-Werten sorgen drei Unternehmen für Bewegung: Die Deutsche Telekom meldet eine Rekorddividende und bestätigt ihren Ausblick. Siemens liefert gemischte Zahlen: Schwächen im …

