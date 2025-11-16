Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.11.2025, 11:15 Uhr Zürich/Berlin Platin hat sich preislich hervorragend entwickelt in 2025, im ersten Halbjahr sogar besser als Gold und Silber. Das für 2025 prognostizierte Gesamtangebot an Platin ist das niedrigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital