Die von der Universal Reading Foundation aus Polen organisierte kontinentweite Feierlichkeit fordert die Europäer dazu auf, in Lesen und kritisches Denken zu investieren

WARSCHAU, Polen, und BRÜSSEL, Nov. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die bedeutende Feier der Literatur und ihrer Autorinnen und Autoren hat begonnen! Die Feierlichkeiten zum Europäischen Tag der Autoren 2025 unter dem Motto ReadForReal sind nun offiziell eröffnet und werden bis zum 12. Dezember in ganz Europa fortgesetzt. Das EU-Programm "Kreatives Europa" unterstützt diese einzigartige Feier der Literatur, der Fantasie und der menschlichen Kreativität.

Ab dem 11. November sind alle - Schulen, Bibliotheken, Verlage, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen - eingeladen, an den gemeinsamen Feierlichkeiten teilzunehmen. Das Ziel besteht darin, das Lesen auf authentische und tiefgehende Weise zu fördern, Literatur lebendig zu erleben und echte zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen. Europäische Autorinnen und Autoren werden andere Länder als ihr eigenes besuchen und dort mit einem Publikum zusammentreffen, das verschiedene Sprachen spricht. Diese Initiative würdigt diejenigen, die Literatur möglich machen - Schriftsteller:innen, Illustrator:innen und Designer:innen - die wahren Superhelden der Kreativität.

Unter www.readforreal.eu finden die Teilnehmenden eine Einladung und kostenlose Materialien, die ihnen bei der Gestaltung ihrer eigenen Events helfen, darunter Veranstaltungspläne, Logos, Poster und Lesezeichen. Über 200.000 registrierte Teilnehmende werden an Live-Veranstaltungen in 25 Ländern teilnehmen, wobei bereits fast 3.600 Literatur- und Leseinitiativen geplant sind. Jeder kann sich beteiligen, indem er eine eigene Initiative organisiert, an einer Lesechallenge teilnimmt oder einen Autor oder eine Autorin einlädt.

Die nationalen Koordinierungszentren (Hubs) haben sich bereit erklärt, die Teilnehmenden zu unterstützen und ihnen gedruckte und Online-Materialien in den jeweiligen Landessprachen zur Verfügung zu stellen. In Polen beispielsweise haben sich 2.000 Postämter der Initiative angeschlossen und bieten Kunden beim Kauf eines Buches ein spezielles "inspirierendes Notizbuch" an.

Warum ist dies wichtig? Mehr als 75 Millionen Erwachsene in Europa haben Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis. Lesen ist nicht nur ein Vergnügen, sondern fördert auch Empathie, kritisches Denken und Konzentration - Fähigkeiten, die in der heutigen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. Die Organisatoren betonen, dass der Austausch unterschiedlicher Gedanken und Wahrnehmungen beim gemeinsamen Lesen sinnvolle Verbindungen schafft.

Der Europäische Tag der Autoren ReadForReal wird von einem Konsortium aus sieben Organisationen aus fünf Ländern koordiniert, das von der Universal Reading Foundation (Polen) geleitet wird. Der Wunsch der Organisatoren ist es, eine dauerhafte Tradition zu etablieren: ein echtes europäisches Festival der Literatur und Kreativität.

Bitte besuchen Sie www.readforreal.eu, um weitere Informationen zu erhalten und Ihr Event anzumelden.

Die Universal Reading Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch innovative Projekte und die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institutionen die Alphabetisierungsrate in Polen und Europa zu erhöhen. Die URF initiiert soziale Kampagnen und Programme, die darauf abzielen, einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Büchern zu gewährleisten.

