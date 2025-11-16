Hamburg (ots) -Der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg hat gewählt: Auf der Landesausschusssitzung am 15. November 2025 wurde Markus Schreiber, Bezirksamtsleiter a.D., zum neuen Landesvorsitzenden des ASB Hamburg gewählt."Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen, das mir die Delegierten entgegengebracht haben", so Markus Schreiber. "Der ASB steht wie kaum eine andere Organisation für gelebte Solidarität, gesellschaftlichen Zusammenhalt und tatkräftige Hilfe. Mein großer Respekt gilt den rund 1.600 hauptamtlichen und 800 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich täglich mit großem Engagement für die Menschen in unserer Region einsetzen. Die Arbeit des ASB Hamburg ist dabei so beeindruckend wie vielfältig. Ich möchte dazu beitragen, diese Arbeit sichtbarer zu machen und die Werte des ASB in Hamburg weiter zu stärken."Markus Schreiber war zehn Jahre Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, danach zehn Jahre Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und dort Fachsprecher für öffentliche Unternehmen sowie Mitglied des Haushaltsausschusses. Darüber hinaus engagiert er sich in zahlreichen Gremien und Vereinen - unter anderem als Co-Vorsitzender der SPD AG60Plus Hamburg, Vorsitzender des Bürgervereins zu St. Georg von 1880 e.V. und der IG Steindamm e.V. sowie als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Gast- und Krankenhaus von 1248 und des Vorstandes der Stiftung "Rettet die Deichstraße".Neben dem Landesvorsitzenden wurden zwei neue Mitglieder in den Landesvorstand gewählt:- Dorothee Martin, langjährige Bürgerschafts- und Bundestagsabgeordnete mit Schwerpunkten in den Bereichen Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Innenpolitik, bringt ihre umfangreiche politische Erfahrung, ihre Vernetzung und ihr Engagement für soziale Themen in die Arbeit des ASB Hamburg ein. Mit ihrem Fokus auf sozial gerechter Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe möchte sie Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur in Hamburg setzen.- Inga Schulze, Gesundheits- und Sozialmanagerin sowie studierte Kommunikationswirtin, ergänzt das Gremium mit ihrem breiten Erfahrungsschatz aus Sozial- und Projektarbeit. Nach vielen Jahren in der Eventbranche kam sie 2015 erstmals mit dem ASB Hamburg in Kontakt. Bis 2019 war sie Einrichtungsleiterin in der Erstaufnahmeeinrichtung Schmiedekoppel. Heute ist sie als Leitung Sozialkontor Buchholz tätig und setzt sich dort mit großer Leidenschaft für die Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit geistiger und seelischer Beeinträchtigung ein.Martin Schäfer, der dem Landesvorstand viele Jahre angehörte, scheidet auf eigenen Wunsch aus. Der ASB Hamburg dankt ihm herzlich für sein großes Engagement und seine wertvolle Arbeit im Verband.Zum aktuellen Landesvorstand des ASB Hamburg gehören damit:- Markus Schreiber (Landesvorsitzender)- Detlef Hapke (stellvertretender Landesvorsitzender)- Gerd Prüfer (stellvertretender Landesvorsitzender)- Jens Burgemeister- Dalia Majert (auf dem Foto nicht abgebildet)- Dorothee Martin- Inga Schulze"Mit sieben Mitgliedern ist der ASB Landesvorstand nun vollständig besetzt und bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen mit", sagt Bettina Spechtmeyer-Högel, Geschäftsführerin des ASB Hamburg. "Diese Vielfalt ist unsere Stärke - sie spiegelt die Bandbreite unserer Aufgaben in den Bereichen Pflege, Kinder und Jugend, Rettungsdienst sowie soziale Teilhabe wider. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und wollen den ASB Hamburg weiterhin als verlässlichen, menschlichen und modernen Partner in der Stadtgesellschaft gestalten."Pressekontakt:Petra WittPresse und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hamburg e.V.Heidenkampsweg 8120097 HamburgTel.: +49 40 83398 128Mobil: + 49 162 2958215Mail: petra.witt@asb-hamburg.dewww.asb-hamburg.deOriginal-Content von: ASB Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114456/6159273