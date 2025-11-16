Bad Wimpfen (ots) -
Lidl in Deutschland bleibt seiner Rolle als verlässlicher Preissieger im Lebensmitteleinzelhandel treu: Ab Montag, den 16. November 2025, senkt der Discounter dauerhaft die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel, darunter Butter und Milch. Die Butterpreise reduziert Lidl bereits zum sechsten Mal in Folge.
Die "Milbona Deutsche Markenbutter" ist jetzt nochmals zehn Cent günstiger und künftig für 1,29 Euro erhältlich. Die "Frische Vollmilch, 3,5 Prozent Fett" der Eigenmarke "Milbona" kostet in der Ein-Liter-Packung statt bisher 1,09 Euro ab sofort nur noch 0,95 Euro. Darüber hinaus profitieren Kunden von attraktiven Preisvorteilen bei weiteren Molkereiprodukten, wie Naturjoghurt, griechischer Joghurt, Sahne und Kondensmilch.
Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den bundesweit günstigsten Preis gibt es nur bei Lidl.
Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:
Butter
- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro (regional verfügbar)
- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro (regional verfügbar)
Milch und Milchalternativen
- Milbona H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
- Milbona H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
- Ein gutes Stück Bayern H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 1,15 Euro statt 1,29 Euro (regional verfügbar)
- Ein gutes Stück Bayern H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 1,05 Euro statt 1.19 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frischmilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro (regional verfügbar)
- Ein gutes Stück Bayern Frischmilch 3,5%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frische Weidemilch 1,5%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frische Weidemilch 3,5% 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frische Alpenmilch 3,8%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Weidemilch 3,8%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,39 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Frische Bayerische Bauernmilch 3,8%, 1 Liter, neu 1,19 Euro statt 1,35 Euro (regional verfügbar)
- Milbona Laktosefreie H-Milch 1,5%, 1 Liter, neu 1,05 Euro statt 1,19 Euro
- Milbona Laktosefreie H-Milch 3,5%, 1 Liter, neu 1,15 Euro statt 1,29 Euro
- Vemondo No Milk Haferdrink 1,8%, 1 Liter, neu 0,85 Euro statt 0,99 Euro
- Vemondo No Milk Haferdrink 3,5%, 1 Liter, neu 0,95 Euro statt 1,09 Euro
Joghurt/-alternativen und Kefir
- Vemondo NoGhurt, 400 Gramm, neu 0,71 Euro (Grundpreis: 1,78 Euro/Kilogramm) statt 0,79 Euro (regional verfügbar)
- Griechischer Joghurt 10% & 2%, 1 Kilogramm, neu 2,19 Euro statt 2,29 Euro
- Milbona Griechischer Joghurt Natur, 4 x 150 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 2,32 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro
- Milbona Naturjoghurt gerührt 3,5%, 4 x 150 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 1,48 Euro/Kilogramm) statt 0,99 Euro
- Milbona Naturjoghurt 3,5%, 500 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 1,78 Euro/Kilogramm) statt 0,99 Euro
- Milbona Laktosefreier Naturjoghurt 3,8%, 500 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 1,78 Euro/Kilogramm) statt 0,99 Euro
- Milbona Kefir 1,5%, 500 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 1,58 Euro/Kilogramm) statt 0,89 Euro
- Milbona Fettarmer Joghurt 0,1%/1,5% sort., 500 Gramm, neu 0,79 Euro (Grundpreis: 1,58 Euro/Kilogramm) statt 0,89 Euro
- Ein gutes Stück Bayern Rahmjoghurt 10%, 1 Kilogramm, neu 2,49 Euro statt 2,69 Euro (regional verfügbar)
Sahneprodukte
- Milbona Sprühsahne sort., 250 Gramm neu 2,19 Euro (Grundpreis: 8,76 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Milbona H-Kochsahne 12%., 200 Gramm neu 0,59 Euro (Grundpreis: 2,95 Euro/Kilogramm) statt 0,69 Euro
- Milbona Kaffeesahne 10%, 20 x 10 Gramm, neu 0,95 Euro (Grundpreis: 4,75 Euro/Kilogramm) statt 0,99 Euro
- Milbona Kaffeesahne Kännchen 12%, 200 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 3,45 Euro/Kilogramm) statt 0,79 Euro
- Ein gutes Stück Bayern Schlagsahne 30%, 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,09 Euro (regional verfügbar)
Sonstiges
- Milbona Kondensmilch 4%, 340 Gramm, neu 0,75 Euro (Grundpreis: 2,21 Euro/Kilogramm) statt 0,79 Euro
- Milbona Kondensmilch 7,5%, 340 Gramm, neu 0,85 Euro (Grundpreis: 2,50 Euro/Kilogramm) statt 0,89 Euro
- Milbona Kondensmilch 10%, 340 Gramm, neu 0,95 Euro (Grundpreis: 2,79 Euro/Kilogramm) statt 0,99 Euro
