Alphabet hat den nächsten Schub gezündet - und wir waren rechtzeitig positioniert: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +502,27 %. Rückenwind kam nicht nur aus dem Unternehmen selbst, sondern auch von außen: Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway stiegen jüngst mit rund 4,3 Mrd. US-$ bei Alphabet ein - ein starkes Vertrauenssignal genau zum richtigen Zeitpunkt. Parallel reduzierte Berkshire seine Apple-Position weiter. Für uns war das die Bestätigung, die bestehende ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.