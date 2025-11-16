Sie hält das Universum zusammen, doch niemand weiß, was sie ist. Ein neuer Test zeigt jetzt: Die Dunkle Materie spielt nach Regeln. Fast jedenfalls. Ein Forschungsteam hat einen der bislang schärfsten Tests zum Verhalten der Dunklen Materie durchgeführt und kommt zu einem fast schon ernüchternden Ergebnis: Das unsichtbare "Etwas' scheint sich genauso zu verhalten wie die normale, sichtbare Materie. Die Studie unter Federführung der schweizerischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n