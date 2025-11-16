© Foto: adobe.stock.com

Bei Gold und Silber krachte es zuletzt gewaltig. Die Sorge vor einem Preisbeben greift um sich. Wie schlimm kann es für Gold werden? Oder sollte man den Rücksetzer beim Goldpreis nicht vielmehr als Chance begreifen?Gold und Silber taumeln Die letzten Handelstage hatten es in sich. Zunächst setzten Gold und Silber ihre spektakulären Erholungsversuche fort. Doch dann strauchelten die Edelmetalle. Und vor allem für Silber wurde es dramatisch. Wähnte man Silber zunächst noch am Beginn einer neuen Rekordjagd, änderte sich diese Erwartungshaltung in der zweiten Wochenhälfte und das mehr als deutlich. Gold zog sich trotz der Turbulenzen noch vergleichsweise achtbar aus der Affäre. Kurzzeitig …