DAX: Das kurzfristige Abwärtspotential überwiegt! Die aktuelle DAX-Analyse

Der DAX konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche zwar wieder über SMA20 (aktuell bei 24.125 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 24.028 Punkten) schieben, hat sich aber nicht vermocht, sich auch darüber zu etablieren. Die letzten beiden Tageskerzen sind rot eingefärbt und haben den Index wieder unter beide Durchschnittslinien geführt. Der Wochenschluss wurde unter der SMA50 formatiert, damit steht der DAX zum Wochenschluss praktisch da, wo er zu Wochenbeginn bereits war.

An unserer grundsätzlichen Interpretation des Tagescharts hat sich nicht viel geändert. Die Bullen sind gefordert, den Index per Tagesschluss nicht nur über die SMA50 - SMA20 zu schieben, sondern auch verbindlich über dieser Linie festzusetzen. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, zeigen die Tageskerzen der letzten Handelswoche. Erst mit einem bestätigten Tagesschluss über der 24.400 Punkte-Marke würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung des Allzeithochs fortsetzen könnte.

geschrieben von Jens Chrzanowski

