Bis zum 15. November muss die Wall-Street-Elite ihre Karten auf den Tisch legen - jede Transaktion, jedes Investment. Für Privatanleger ein Pflichttermin, denn wer beim letzten Mal genau hinsah, konnte satte 2.239 Prozent Gewinn einstreichen.Der Countdown läuft - und an der Wall Street steigt die Spannung! In wenigen Tagen öffnet die Finanzelite der USA wieder ihre Bücher: Denn dann werden die streng gehüteten Investment-Geheimnisse der Hedgefonds und Großinvestoren gelüftet. Für Privatanleger heißt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.