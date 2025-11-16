Laut World Gold Council wurden in der zweiten Oktoberhälfte erhebliche Abflüsse aus weltweiten Gold-ETFs registriert. Insgesamt wurden rund 35 Tonnen verkauft. Warnsignal oder Nachkaufchance? Wie Anleger das interpretieren sollten. Schneller als von vielen erwartet, hat sich der Goldpreis nach einer in der zweiten Oktoberhälfte zu beobachtenden scharfen technischen Korrektur wieder erholt. Die aus charttechnischer Sicht überfällige Konsolidierung ...

