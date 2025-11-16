Über 900 Ladeparks soll das Deutschlandnetz umfassen, derzeit ist eine niedrige dreistellige Zahl in Betrieb. Im Interview mit electrive gibt Johannes Pallasch, Leiter der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, Einblicke in den aktuellen Ausbaustand, erste Erfahrungen aus dem Betrieb und er räumt mit dem Mythos der "atmenden Preisobergrenze" im Deutschlandnetz auf. Damals war es wohl eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Am 21. Dezember 2023 ...

