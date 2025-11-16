© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Der IT-Dienstleister Bechtle hat mit starken Zahlen für das dritte Quartal überzeugt und setzt seinen positiven Geschäftstrend auch im vierten Quartal fort. Analysten raten: Jetzt für die Jahesendrallye bereitmachen!Der Umsatz der Neckarsulmer stieg um 5 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro - rund 2 Prozent über Markterwartung. Das Vorsteuerergebnis (EBT) legte um 2 Prozent auf 80,5 Millionen Euro zu und übertraf damit ebenfalls die Prognosen. Besonders das internationale Geschäft war mit einem Plus von 17 Prozent ein Wachstumstreiber. Stark liefen dabei die Regionen Benelux, Großbritannien und Spanien. Das E-Commerce-Segment erzielte ein Umsatzplus von 20 Prozent, getragen von einer starken …