Hannover (ots) -Am 23. November 2025 jährt sich die Gründung der Laverana GmbH & Co. KG zum 38. Mal - ein Datum, das nicht nur für das Unternehmen aus der Region Hannover von besonderer Bedeutung ist, sondern weltweit als Tag der Naturkosmetik gefeiert wird. Die Initiative für diesen Aktionstag ging von lavera selbst aus und hat sich inzwischen international etabliert. Rund um den Gründungstag findet auch in diesem Jahr die International Natural Cosmetics Week (17.-23. November) statt, in der GREEN BEAUTY im Mittelpunkt steht.Von der Vision zur weltweiten Bewegung1987 legte Naturkosmetikerfinder Thomas Haase mit der Gründung von Laverana und der Marke lavera Naturkosmetik den Grundstein für ein Unternehmen, das heute zu den führenden Naturkosmetikherstellern Europas zählt. Was als Vision begann - wirksame Kosmetik aus natürlichen Inhaltsstoffen zu entwickeln - ist heute gelebte Realität in über 250 Produkten. Der von lavera initiierte Tag der Naturkosmetik unterstreicht die Pionierrolle des Unternehmens und hat sich zu einer weltweiten Plattform für Aufklärung und Austausch über zertifizierte Naturkosmetik entwickelt.Engagement für Transparenz und AufklärungPassend zum Tag der Naturkosmetik unterstreicht lavera sein Engagement für Transparenz und Verbraucheraufklärung auf mehreren Ebenen: Dr. Henrike Neuhoff, Chief Scientific Officer (CSO) des Unternehmens, nimmt am Dienstag, 18. November 2025, um 11:30 Uhr MEZ (10:30 Uhr GMT) am NATRUE-Webinar "Decoding Naturals: Ingredients, Claims and Why Certification Matters" teil. www.natrue.orgDas kostenfreie Webinar steht allen Interessierten offen und bietet fundierte Einblicke in die Welt der Naturkosmetik-Inhaltsstoffe, -Claims und die Bedeutung von Zertifizierungen.Darüber hinaus feiert lavera die Kraft der Natur mit den lavera Green Beauty Weeks: Bis zum Tag der Naturkosmetik am 23. November können Verbraucher die natürliche Schönheit mit 20 % Rabatt ab 40 EUR Einkaufswert entdecken. Besonders hervorzuheben: Mit jedem Einkauf fließt ein Beitrag von 5 EUR an PETA* - ein weiteres Zeichen für das langjährige Engagement des Unternehmens gegen Tierversuche und für ethische Kosmetikproduktion. * Green Beauty Weeks (https://www.lavera.de/produkte/sale-aktionen/green-beauty-weeks)Fünf überzeugende Gründe für zertifizierte NaturkosmetikAls Naturkosmetik-Pionier mit über 38 Jahren Erfahrung verdeutlicht lavera, warum zertifizierte Naturkosmetik längst kein Nischenthema mehr ist, sondern für Verantwortung, Transparenz und echtes Vertrauen steht:1. Nein zu Silikonen! Die lavera zertifizierte Naturkosmetik setzt auf rein pflanzliche Öle, natürliche Wachse sowie Duft- und Farbstoffe aus der Natur. Silikone, Paraffine, Mikroplastik und synthetische Duftstoffe sind tabu - für ein gutes Gefühl auf der Haut und für die Umwelt.2. Hautregeneration von innen! lavera Naturkosmetik unterstützt die Haut mit natürlichen, hautverwandten Stoffen wie Lecithin, die tief eindringen und nachhaltig pflegen. Im Gegensatz zu Silikonen, die sich wie ein Film auf die Haut legen, fördern natürliche Inhaltsstoffe die Regeneration der Haut und stärken die Hautbarriere.3. Pflanzenpower - Natur wirkt! Wirkstoffe wie Q10, Ceramide oder Hyaluronsäure lassen sich auch natürlich gewinnen und entfalten in lavera Anti-Aging-Produkten ihre volle, pflanzliche Kraft. So unterstützt Naturkosmetik die Haut auf natürliche Weise im Alterungsprozess.4. Natürliche Pflege für gesunde Haut! Die Natur bietet lavera alles, was die Haut braucht: Aloe Vera, Sheabutter und viele weitere Pflanzenextrakte spenden Feuchtigkeit, fördern die Regeneration und sorgen für ein gesundes, strahlendes Hautbild.5. Die Kraft natürlicher Düfte! lavera Naturkosmetik setzt auf die Kraft natürlicher ätherischer Öle und bietet eine feine Auswahl an rund 400 natürlichen Duftstoffen - ein bewusster Unterschied zu konventioneller Kosmetik, die auf tausende synthetische Düfte zurückgreifen kann.Über Laverana GmbH & Co. KGDie Laverana GmbH & Co. KG wurde 1987 von Thomas Haase in der Region Hannover gegründet und zählt zu den Pionieren der Naturkosmetikbranche. Unter der Marke lavera Naturkosmetik entwickelt und produziert das Unternehmen über 250 zertifizierte Naturkosmetikprodukte - ausschließlich in Deutschland. Mit über 1000 positiven Bewertungen in der renommierten Zeitschrift "ÖKO-TEST" und dem selbst initiierten, heute weltweit gefeierten Tag der Naturkosmetik am 23. November setzt lavera seit über 38 Jahren Maßstäbe in der Branche.Webinar-Hinweis: "Decoding Naturals: Discover What Makes Beauty Truly 'Natural'" | NATRUE Webinar Dienstag, 18. November 2025, 11:30 Uhr MEZ / 10:30 Uhr GMT Kostenfreie Teilnahme für alle Interessierten www.natrue.orglavera Green Beauty Weeks: Bis zum Tag der Naturkosmetik am 23.11.: 20 % Rabatt ab 40 EUR mit Code: green20 Pro Einkauf fließen 5 EUR an PETA* Green Beauty Weeks (https://www.lavera.de/produkte/sale-aktionen/green-beauty-weeks)Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6159405