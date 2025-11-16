Ab 2026 wird es bei Meta zu einem zentralen Leistungsindikator, wie Mitarbeiter:innen KI einsetzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Wer seine Leistung steigern kann, wird entsprechend belohnt. Die KI-Vorherrschaft ist hart umkämpft. Deshalb müssen in Unternehmen, die sich einen Platz an der Spitze sichern wollen, jetzt alle an einem Strang ziehen. Wie Business Insider berichtet, werden bei Meta ab dem kommenden Jahr alle Mitarbeiter:innen danach ...

