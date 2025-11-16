Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, schlägt im wO TV-Interview mit Blick auf die Aktienmärkte kritische Töne an: Trotz Zinserhöhungen und Liquiditätsentzug durch die Notenbanken steigen die Kurse.Selbst erfahrene Marktbeobachter macht die aktuelle Marktreaktion ratlos. "Normalerweise würde man erwarten, dass steigende Zinsen Druck auf Aktien ausüben", sagt Riße. Immobilien- und Private-Equity-Märkte hätten 2023 bereits klassisch reagiert - mit Verwerfungen und Finanzierungslücken. Doch bei Aktien sei das Gegenteil passiert. Riße sieht die Ursache unter anderem in der anhaltenden Euphorie unerfahrener Anleger, die via Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital …Den vollständigen Artikel lesen ...
