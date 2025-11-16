Ups...: Wochenrückblick KW 46-2025: Rekorde in Europa, Bremsspuren an der Wall Street!

Anzeige / Werbung

Der längste Shutdown der US-Geschichte ist vorbei - und prompt markierten mehrere europäische Indizes neue Rekorde.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Wall Street hingegen trat auf die Bremse: Nach "Sell-the-News"-Reaktionen und ein paar enttäuschenden Quartalszahlen (trotz insgesamt solider Berichte) blieb der Risikoappetit verhalten.

Quelle: Onvista.de (1 Jahres-Chart)

Hintergrund: Wochenlang fehlten offizielle US-Statistiken, die Unsicherheit über die Konjunkturlage ist spürbar gestiegen, während Tech-Bewertungen ambitioniert bleiben.

Makro & Fed!

Mit Ende des Shutdowns können die US-Datenveröffentlichungen langsam wieder anlaufen - aber der Fahrplan bleibt holprig. Das Weiße Haus stellt einen September-Arbeitsmarktbericht evtl. schon nächste Woche in Aussicht. Bis dahin dominieren Lesarten zur Fed-Perspektive: Weil die Notenbank Preisstabilität derzeit höher priorisieren könnte als Arbeitsmarktfragilität, könnte die nächste Zinssenkung nach hinten rutschen. Technisch prallte die US-10-Jahresrendite an einer Widerstandszone um 4,16% ab. Bei Aktien testen US-Nebenwerte (IWM) einen Schlüssel-Support um 236,- USD - ein Tagesschluss darunter würde eine tiefere Konsolidierung signalisieren, auch wenn die Saisonalität eigentlich Rückenwind verspricht.

Rohstoffe!

Kupfer: Auf der LME zeitweise bis an 11.000 USD/t, getragen von schwächerem Dollar und Aufatmen nach dem Shutdown. Zum Wochenausklang leichte Korrektur nach schwächeren China-Daten - die Nachfrageseite bleibt das Zünglein an der Waage.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold: ≈ +1% auf rund 4.080 USD/oz - beachtlich angesichts jüngster Fed-Aussagen und der Diskussion über den Zeitpunkt des nächsten Cuts. In der Gemengelage aus Datenlücke, weichen Aktien und politischem Rauschen bleibt der Sichere-Hafen-Status intakt.

Fazit und Ausblick:

Europa jubelt, die USA justieren. Solange der iShares Russell 2000 ETF (IWM) 236,- USD hält und die 10-Jahres-Rendite unter 4,16% gedeckelt bleibt, ist das eher Atempause als Trendbruch. Der echte Taktgeber in den nächsten Tagen: Datenrückkehr + Nvidia + US-Retailer. Wer selektiv bleibt und "Guidance' statt Schlagzeilen liest, behält die Oberhand.

Mit der Wiederaufnahme offizieller Veröffentlichungen rücken Arbeitsmarkt und Inflation zurück ins Blickfeld. Das Timing ist zwar noch unscharf, aber richtungsweisend.

Am Mittwoch steht Nvidia im Scheinwerferlicht. Dann trifft Bewertungsnervosität auf KI-Erwartungen. Dazu kommen US-Konsum-Leitplanken über Walmart, Home Depot, Target. Deren Ausblicke sind Gradmesser, ob der US-Verbraucher die Konjunktur weiterträgt. Was die Rohstoffpreise weitertragen könnte, lesen Sie in unseren folgenden Artikeln:

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, tradingeconomics.com Bildquellen: onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

