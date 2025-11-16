Der Bitcoin-Kurs ist Mitte November 2025 erstmals seit Mai wieder unter die Marke von 95.000 US-Dollar gerutscht -Â ein Minus von 25 Prozent seit Anfang Oktober. Verunsicherte Anleger:innen fürchten schon den Einbruch des Krypto-Winters. Zu Recht? Anfang Oktober 2025 hatte Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, mit rund 126.000 US-Dollar ein neues Rekordhoch aufgestellt. Seit dem ging es vorrangig bergab. Am 14. November 2025 rutschte der Bitcoin-Kurs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.