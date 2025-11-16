Der Bitcoin-Kurs ist Mitte November 2025 erstmals seit Mai wieder unter die Marke von 95.000 US-Dollar gerutscht -Â ein Minus von 25 Prozent seit Anfang Oktober. Verunsicherte Anleger:innen fürchten schon den Einbruch des Krypto-Winters. Zu Recht? Anfang Oktober 2025 hatte Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, mit rund 126.000 US-Dollar ein neues Rekordhoch aufgestellt. Seit dem ging es vorrangig bergab. Am 14. November 2025 rutschte der Bitcoin-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
