In einem seit Jahren schwelenden Patenstreit mit dem Medizintechnikhersteller Masimo hat Apple gleich zwei Niederlagen an einem Tag hinnehmen müssen. Neben einer hohen Strafe droht jetzt auch ein Importverbot für die Apple Watch. Die juristische Auseinandersetzung zwischen Apple und Masimo, einem börsennotierten Medizintechnikunternehmen, gleicht inzwischen einer Seifenoper. Ihren Anfang soll die mittlerweile eskalierte Beziehung im Jahr 2013 genommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n