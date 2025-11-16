EQS-News: LUXSHARE-ICT
NEW YORK, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich gab MSCI (Morgan Stanley Capital International), ein führender globaler Indexanbieter, seine neuesten ESG-Ratingergebnisse bekannt. Luxshare Precision (002475.SZ) wurde auf ein A-Rating hochgestuft, eine Verbesserung um zwei Stufen gegenüber BB, und übertrifft damit 78 % der globalen Wettbewerber. Dieser Meilenstein spiegelt den starken Fortschritt des Unternehmens bei der Nachhaltigkeitsleistung wider, mit einer kontinuierlichen Verbesserung des ESG-Risikomanagements, der Wertschöpfungsfähigkeit und der Anerkennung durch den globalen Kapitalmarkt.
Im Laufe der Jahre hat Luxshare Precision aktiv ESG-Prinzipien in seine Unternehmensstrategie und -tätigkeit integriert. Die ESG-Bewertungen des Unternehmens in mehreren Kategorien - wie z. B. Chancen in den Bereichen saubere Technologien, Chemikaliensicherheit, Arbeitsmanagement und umstrittene Beschaffung - liegen über dem Branchendurchschnitt und unterstreichen den langfristigen Einsatz für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wachstum.
Höhepunkte zentraler ESG-Maßnahmen
Luxshare Precisions ESG-Fortschritt von der Erkundung über die Verbesserung bis hin zum Durchbruch belegt den langfristigen Einsatz des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung. Auch in Zukunft wird das Unternehmen die ESG-Managementpraktiken weiter vorantreiben, um eine langfristige, stabile Wertschöpfung für die globalen Stakeholder zu erzielen und gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum zu verfolgen. Geleitet von der Mission "Committed to Advancing Cutting-Edge Technology, Fulfilling the Ambitions of Our Global Partners" (dem Fortschritt modernster Technologie verpflichtet, um die Ambitionen unserer globalen Partner zu erfüllen) wird Luxshare Precision die Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette vertiefen, um eine integrative, harmonische und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
