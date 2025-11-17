Insgesamt wurden über die Sofinnova-Plattform im vergangenen Jahr 1,5 Mrd. eingeworben

Sofinnova Capital XI investiert aktiv in Frühphasen-Biotech- und Medtech-Unternehmen in Europa und den USA

Sofinnova Partners ("Sofinnova"), eine führende europäische Venture-Capital-Gesellschaft im Bereich Life Sciences mit Büros in Paris, London und Mailand, gibt den erfolgreichen Abschluss ihres neuesten Flaggschifffonds Sofinnova Capital XI mit einem Volumen von 650 Millionen Euro (750 Millionen US-Dollar) bekannt und übertrifft damit das ursprünglich anvisierte Ziel deutlich.

Mit dem Fonds unterstützt Sofinnova die naechste Generation wegweisender biopharmazeutischer und medizintechnischer Unternehmen, die sich der Bewältigung bislang ungedeckter medizinischer Bedürfnisse widmen. Im Rahmen des Multi-Strategie-Plattformmodells von Sofinnova baut Capital XI auf die Erfahrung seines renommierten Teams, darunter die Partner Maina Bhaman, Anta Gkelou, Karl Naegler, Antoine Papiernik, Henrijette Richter und Graziano Seghezzi.

Der Fonds stieß auf starkes Interesse einer globalen Basis institutioneller Blue-Chip-Investoren, darunter führende Pharmaunternehmen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices sowie Staatsfonds. Die Kapitalzusagen stammen aus Europa, Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten mit einer Mehrheit bestehender Investoren und zahlreichen neuen, erstklassigen Kapitalgebern. Dieses breite Engagement unterstreicht das anhaltende Vertrauen in Sofinnovas disziplinierte Investmentstrategie und langjährige Erfolgsbilanz.

Antoine Papiernik, Managing Partner und Chairman von Sofinnova Partners, sagte: "Diese Kapitalaufnahme ist ein entscheidender Meilenstein für Sofinnova. Sie verschafft uns die Mittel, unser Engagement in Frühphaseninvestitionen weiter auszubauen, und stärkt unseren einzigartigen, kollaborativen und wissenschaftsgetriebenen Investmentansatz. Wir freuen uns darauf, weiterhin visionäre Unternehmer zu unterstützen und die nächste Welle wissenschaftlicher und medizinischer Durchbrüche voranzutreiben, um sie Patientinnen und Patienten weltweit zugänglich zu machen."

Er fügte hinzu: "Dass wir dieses Ergebnis in einem derzeit herausfordernden Fundraising-Umfeld erzielen konnten, spricht für die Stärke unseres Modells und das Vertrauen, das unsere Investoren in uns setzen."

Sofinnova Capital XI investiert bereits aktiv und hat erste Beteiligungen an mehreren Portfoliounternehmen getätigt. Der Fonds wird weiterhin Frühphasen-Biotech- und Medtech-Unternehmen in Europa und Nordamerika unterstützen und sich sowohl an Erst- als auch an Folgefinanzierungen beteiligen.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist eine führende europäische Venture-Capital-Gesellschaft im Bereich Life Sciences mit Fokus auf Gesundheit und Nachhaltigkeit. Mit Standorten in Paris, London und Mailand vereint das Unternehmen ein internationales Team mit fundierter wissenschaftlicher, medizinischer und betriebswirtschaftlicher Expertise. Sofinnova Partners versteht sich als aktiver Unternehmensentwickler entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Life-Sciences-Investitionen von der Seed-Phase bis zu Spätphasenfinanzierungen.

Gegründet im Jahr 1972, zählt Sofinnova Partners zu den etabliertesten Risikokapitalgebern Europas. Das Unternehmen blickt auf 50 Jahre Erfahrung, über 500 geförderte Unternehmen und zahlreiche Marktführer weltweit zurück. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von über 4 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: sofinnovapartners.com.

Contacts:

Sofinnova Partners

Bommy Lee

Head of Communications

blee@sofinnovapartners.com

+33 (0) 6 47 71 38 11



Medienanfragen

United Kingdom

Optimum Strategic Communications

Eleanor Cooper

sofinnova@optimumcomms.com

+44 (0) 20 4604 4016



France

Strategies Image (S&I)

Anne Rein

anne.rein@strategiesimage.com

+33 (0) 6 03 35 92 05



Italy

Havas PR Milan

Pierluigi Cavarai

pierluigi.cavaraiext@havaspr.com

+39 (0) 392 77 999 33